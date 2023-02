RIVIVI DIRETTA - Lazio - Cluj 1-0: 75' in inferiorità numerica, Immobile la decide!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Conference League | Play-off andata

Giovedì 16 febbraio 2023, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - CLUJ 1-0 (45'+3' Immobile)

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj (61' Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio (18' Gila), Vecino; Felipe Anderson (82' Cancellieri), Immobile (61' Pedro), Zaccagni.

A disp.: Magro, Povedel, Pellegrini, Cataldi, Luis Alberto, Basic, Bertini.

All.: Maurizio Sarri

CFR CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac (45' Petrila), Boateng (45' Cvek), Muhar (61' Hoban), Krasniqi; Yeboah (82' Janga), Birligea (61' Malele).

A disp.: Balgradean, Billong, Malele, Tiru, Hoban, Janga, Kolinger, Bordeianu, Braun, Fica.

All.: Dan Petrescu

Arbitro: Craig Pawson (ENG); Assistenti : Lee Betts (ENG) - Ian Hussin (ENG); IV uomo: Robert Jones (ENG); V.A.R.: Jarred Gavan Gillett (AUS); A.V.A.R.: Jørn West Larsen (DEN)

Ammoniti: 39' Zaccagni (L), 41' Boateng (C), 44' Milinkovic (L), 49' Hysaj (L), 79' Hoban (C)

Espulsi: 15' Patric (L)

SECODO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce ora Lazio - Cluj.

90'+2' Calcio di punizione in favore del Cluj, che si perde direttamente in out. Maximiamo rimette la palla in gioco.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

89' Esce bene Maximiano sul cross lungo del giocatore del Cluj, lui stesso fa partire la Lazio optado per il passaggio verso Marusic.

88' Cancellieri si auto-lancia sulla fascia, ma arriva prima Burca che difende col corpo e si prende il fallo.

84' Occasione Cluj che approfitta di un errore nel disimpegno da parte della Lazio: alla conclusione va Krasniqi ma la palla si perde ampiamente al lato della porta.

82' Cambio anche per il Cluj: fuori Yeboah, dentro Janga.

82' Sostituzione Lazio: esce Felipe Anderson, entra Cancellieri.

80' Cross di Manea, duello aereo tra Lazzari e Cvek con il numero 29 dolorante alla testa ma in grado di proseguire il match.

79' Hoban ferma il potenziale contropiede della Lazio orchestrato da Marusic, l'arbitro estrae il cartellino giallo ai suoi danni.

74' Gioco super-spezzettato a causa del comportamento del direttore di gara, qui l'arbitro interviene per un fallo di Vecino. Palla ancora al Cluj.

70' Zaccagni ancora a terra dopo aver ricevuto un pestone da parte di Camora: Sarri evidentemente contrariato per la direzione di gara dell'arbitro Pawson.

68' Lazzari sterza verso l'interno e prova la conclusione sul primo palo: Burca salva la porta!

68' Pedro in progressione, lo spagnolo aspetta l'inserimento di Zaccagni che però viene anticipato dalla retroguardia romena!

65' Taglio di Vecino di testa, Anderson non riesce a mettere la palla a rete: Camora salva un gol praticamente fatto.

64' Punizione battuta da Anderson, che viene murata dalla barriera del Cluj. Il tiro successivo di Pedro viene deviato in angolo.

63' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo subito da Zaccagni. Felipe e Milinkovic vicino alla palla, uno di loro andrà alla conclusione.

61' Per il Cluj, al posto di Muhar entra Hoban. Birligea fuori, Malele dentro.

61' Sostituzione Lazio: esce Immobile, entra Pedro. E poi Marusic al posto di Hysaj.

60' Calcio d'angolo in favore della Lazio: batte Zaccagni per il colpo di testa di Felipe Anderson. La palla si perde al lato della porta.

58' Brutta entrata di Yeboah su Lazzari: l'arbitro sanziona l'intervento ma non estrae il cartellino giallo all'indirizzo del calciatore del Cluj.

57' Parte Yeboah tutto solo, provvidenziale l'intervento di Gila anche se i giocatori della Lazio si lamentano per la posizione di off-side.

55' Occasione Lazio con Milikovic che serve Zaccagni. Il numero 20 non conclude ma rimette la palla al centro, dove trova ancora il Sergente che va alla conclusione di piatto. Scuffet para agevolmente.

53' Immobile si fa vedere dalle parti di Scuffet con Immobile che mette la palla al centro dell'area, ma senza trova compagni di squadra. Riparte il Cluj.

49' Ammonito Hysaj e calcio di punizione in favore del Cluj. Conclusione di testa di Cvek, Maximiano controlla senza difficoltà.

45' Duplice cambio per il Cluj: escono Boateng e Deac, entrano Cvek e Petrila.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Cluj.

PRIMO TEMPO

45'+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Ciro Immobile! Passaggio al bacio di Felipe Anderson, che s'incarica del calcio di punizione. E poi arriva la prodezza al volo del numero 17!

45'+3' Matias cintura Immobile impedendogli di riparte, rimedia l'ammonizione: anche lui salterà la sfida di ritorno.

45'+2' Calcio d'angolo in favore del Cluj: Maximiano arriva bene sulla palla.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

45' Buona occasione per la Lazio: duettano Felipe Anderson e Milinkovic, con quest'ultimo che va alla conclusione. Il piattone viene parato senza troppi problemi da Scuffet.

44' Ammonito anche Milinkovic, che allontana la palla tirando praticamente in tribuna.

42' Vecino rimane a terra dopo lo scontro: entrano in campo i medici biancocelesti per accertarsi delle sue condizioni, poi l'ex Inter si alza e prosegue la sua gara.

41' Volano cartellini: Boateng falloso su Vecino, rimedia l'ammonizione, era diffidato e dunque salterà la partita di ritorno.

40' L'arbitro interrompe nuovamente il gioco dopo lo scontro aereo tra Milinkovic e Yuri. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Cluj.

39' Zaccagni interviene fallosamente secondo l'arbitro su Manea. Si lamenta platealmente col direttore di gara, e rimedia il cartellio giallo.

36' Lazzari corre come un treno, riesce a crossare in area evitando che la palla si perda in out: Yuri interviene e mette in corner.

32' Immobile serve Zaccagni sulla corsa, la palla viene deviata in angolo. Corner in favore della Lazio, e il numero 20 biancoceleste pronto ad incaricarsene dalla bandierina.

31' La Lazio ci prova con Felipe Anderson, ben servito da Milinkovic. Il brasiliano trova l'intervento del difensore avversario, subisce fallo, rimane a terra per qualche secondo per poi proseguire la sua partita.

30' Hysaj mette una palla in mezzo, non trova alcun compagno di squadra. Il Cluj recupera.

29' Deac falloso su Zaccagni, fischia l'arbitro: sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

28' L'azione seguente vede Felipe Anderson avvicinarsi all'area, ma l'intervento ancora di Manea.

27' La Lazio tenta di riorganizzarsi, ma il Cluj interviene. In questo caso, Matias ferma la progressione di Milinkovic.

21' Lazio in attacco: Lazzari si sovrappone ma praticamente travolge Immobile. Gesto di stizza da parte del numero 17 biancoceleste, che finisce a terra.

20' Sanzionato anche l'intervento di Immobile su Boateng, questa volta senza cartellino. Calcio di punizione per il Cluj. La conclusione dello stesso Boateng dagli sviluppi dell'azione è sbilenca e poco precisa.

19' Il Cluj batte anche il calcio di punizione, ma la palla si perde di poco oltre la traversa.

18' Ecco il cambio: esce Marcos Antonio al posto di Mario Gila.

16' Calcio di punizione per il Cluj, con Patric che lascia il terreno di gioco. Al suo posto sta per entrare Mario Gila.

15' Cartellino rosso per Patric, che atterra un giocatore del Cluj, Krasniqi, lontano dall'area di rigore. Proteste da parte dell'intera squadra biancoceleste, ma questa è la decisione dell'arbitro.

13' Palla lunga all'indirizzo di Milinkovic, Muhar interviene mettendo la palla in corner. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

12' Palla in profondità all'indirizzo di Felipe Anderson, lo anticipa Scuffet.

11' La Lazio prosegue in attacco, giro palla all'altezza del cerchio di centrocampo e Cluj che si difende ordinatamente.

8' Progressione di Lazzari sulla fascia, poi cross in area con Immobile che fa sponda. L'azione prosegue: Hysaj per Milinkovic che va alla conclusione, ma arriva l'intervento dell'arbitro.

5' Anche il Cluj prova a impensierire la Lazio: la conclusione è morbida e prevedibile, fa buona guardia Maximiano.

4' Zaccagni serve Vecino che scambia con Immobile ma poi va lui stesso alla conclusione. Tiro impreciso, palla alta sopra la traversa.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Cluj.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cluj, gara valida per gli ottavi di finale della Conference League. La squadra di Sarri, uscita con le ossa rotte dalla gara casalinga contro l'Atalanta, nel corso della quale ha subito due gol senza siglarne alcuno, è chiamata a una reazione in Coppa, e perlomeno a provare di archiviare il discorso qualificazione all'Olimpico. Davanti a sé avrà la compagine romena, seconda nella classifica del proprio campionato. Fischio d'inizio fissato alle 21: rimani sintonizzato per non perderti gli aggiornamenti.

