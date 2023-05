RIVIVI DIRETTA - Lazio - Lecce 2-2: apre Immobile, in extremis il pari di Milinkovic

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Serie A TIM 2022-2023 | 35ª giornata

Venerdì 12 maggio 2023, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - LECCE 2-2 (34' Immobile, 45'+2' e 51' Oudin, 90'+5' Milinkovic)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (58' Pellegrini); Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson (58' Pedro), Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Patric, Marusic, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (77' Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin (82' Helgason); Strefezza (77' Gonzalez), Colombo (67' Ceesay), Banda (67' Di Francesco).

A disp.: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Persson, Maleh, Cassandro, Pezzella.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli)

Assistenti: Costanzo-Passeri

IV Ufficiale: Sacchi

V.A.R.: Fabbri

A.V.A.R.: Longo S.

Ammoniti: 8' Lazzari (LA), 13' Lazzari (LE), 65' Oudin (LE), 76' Sarri (LA), 78' Pellegrini (LA), 79' Falcone (LE), 81' Milinkovic (LA), 90'+3' Gonzalez (LE)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento sul risultato di 2-2 Lazio - Lecce.

90'+5' GOOOOOOOOOOOOOOL! E finalmente arriva il gol del pareggio! Milinkovic per il gol del 2-2!

90'+3' Cartellino giallo anche per Gonzalez.

90'+2' Calcio d'angolo in favore della Lazio. Luis Alberto per Pellegrini e poi Pedro che colpisce il palo.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 96'.

90' Viene espulso un membro dello staff tecnico del Lecce, che rallenta l'operazione di rimessa in gioco della palla.

88' Calcio di punizione per il Lecce: arriva il colpo di testa di Baschirotto, che non inquadra la porta.

87' Zaccagni crossa in area, non trova nessuno. Sulla ribattuta ci prova Pedro, la palla va direttamente a Falcone.

84' Cross di Pellegrini per Pedro, che di testa non riesce a spingerla in rete.

83' Servito al centro dell'area Zaccagni, ma esce Falcone. Per l'arbitro è fallo del numero 20 sul portiere.

82' Sostituzione Lecce: esce Oudin, entra Helgason.

81' Ammonito anche Milinkovic: pioggia di gialli estratti da Maresca.

80' Cross di Lazzari per il colpo di testa di Immobile, ma la palla si alza a campanile e non diventa pericolosa per il Lecce.

79' Falcone perde un'inverosimile quantità di tempo, alla fine arriva il cartellino giallo.

78' Ammonito anche Luca Pellegrini.

77' Esce Gendrey, entra Romagnoli. Esce Strefezza, entra Gonzalez.

76' Basic finisce a terra in area. Proteste veementi da parte della panchina della Lazio, incluso Sarri che rmedia l'ammonizione.

74' Subito dopo, Milinkovic mette una buona palla in mezzo all'area, Immobile non ci arriva e si perde in out.

74' La conclusione di Pedro dal limite dell'area di rigore viene murata dalla retroguardia salentina.

73' Sugli sviluppi dell'angolo, ci prova anche Basic ma la conclusione si perde altissima sopra la traversa.

72' Calcio d'angolo in favore della Lazio: batte Luis Alberto, ma non c'è neanche il tempo che si opta per il cambio: entra Basic, esce Marcos Antonio.

69' Strefezza salta Romagnoli e serve Di Francesco, devia in angolo Marcos Antonio.

67' Doppio cambio per il Lecce: entrano Ceesay e Di Francesco, escono Colombo e Banda.

67' Oudin ci prova ancora: ma questa volta la conclusione da fuori area viene bloccata da Provedel.

66' Marcos Antonio prova il passaggio in verticale per Immobile e Luis Alberto: la palla è lunga per entrambi, si perde in out.

65' Oudin ritarda clamorosamente la ripresa del gioco e rimedia il cartellino giallo.

62' Spinta di Gallo su Milinkovic in area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

61' Zaccagni trova Milinkovic in area, il Sergente va al tiro col colpo di testa. Scelta sciagurata, la palla va a Falcone.

60' Cambio di fronte: Strefezza va al tiro, per fortuna non è né preciso né potete, si perde sul fondo.

59' Che ingresso in campo per Luca Pellegrini! Salta l'avversario e poi chiama in causa Milinkovic, la palla si perde sul fondo.

58' Primo cambio per la Lazio: fuori Felipe, dentro Pedro. Poi dentro Pellegrini al posto di Hysaj.

57' Felipe Anderson per Lazzari che penetra in area e poi finisce a terra. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per l penalty, fa proseguire.

56' Servito in profondità Immobile, ma Baschirotto arriva prima di Ciro. Il Lecce recupera.

53' Cross in area di Zaccagni, la palla passa per l'intera area senza però essere alla portata di nessun compagno.

51' Lecce in vantaggio: assist di Strefezza per Oudin, che mette la palla alle spalle di Provedel e sigla la sua personale doppietta.

49' Lecce pericoloso con Banda: il suo tiro al volo da posizione defilata viene parato da Provedel, che devia in angolo.

48' Il Lecce rimane costantemente in possesso palla in questi due primi minuti del secondo tempo.

45' Milinkovic duella con Colombo, poi salta e cade male. Rimane a terra dolorante per qualche secondo, "soccorso" dallo staff medico.

45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Lecce. Quindici minuti di pausa e poi partiranno i secondi 45' di gioco.

45'+2' Pareggia il Lecce con una percussione centrale di Oudin.

45'+1' Calcio d'angolo per il Lecce: batte Oudin, c'arriva Provedel coi pugni, allontana la palla.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

43' Luis Alberto per Milinkovic che si gira e va alla conclusione, sulla palla c'arriva il portiere. Lazio a un passo dal doppio vantaggio.

41' Brutto fallo di Umtiti su Milinkovic, con la panchina della Lazio che s'avvicina all'arbitro poiché convinta fosse necessaria perlomeno la sostituzione. Per il direttore di gara non c'è ammonizione.

39' Immobile mette la centro per Luis Alberto, c'arriva prima Genderey.

37' Lazzari per Anderson, che tenta il passaggio morbido in area. Recupera il Lecce, palla a Falcone.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile porta in vantaggio la Lazio contro il Lecce! Il bomber viene servito magistralmente da Luis Alberto, a Ciro non resta che arpionare la palla e metterla alle spalle di Falcone!

33' Immobile per Felipe Anderson, ma non si chiude il triangolo al limite dell'area: il Lecce recupera e riparte.

29' Lazzari viene servito sulla corsa, mette la palla al centro dell'area di rigore: c'arriva prima Umtiti che mette fuori. È lo stesso numero 29 a incaricarsi della rimessa laterale.

29' Milinkovic crossa in area: nei dintorni c'è sia Immobile che Zaccagni, la palla è completamente fuori misura.

28' Lazzari prova la conclusione in porta, ma anche questa volta la difesa del Lecce fa buona guardia.

26' Luis Alberto a un passo dall'arpionare una palla buonissima all'altezza del centrocampo: esce bene Umtiti.

23' E lo sbaglia! Strefezza calcia, ma la palla finisce fuori!

22' Dopo il check del Var, viene confermato il calcio di rigore: Strefezza pronto a battere.

21' Hysaj interviene in area su Blin, l'arbitro opta per il calcio di rigore in favore del Lecce.

19' Si ripete il duello Lazzari - Banda, viene fischiato fallo in favore del Lecce. Il numero 29 non ci sta, polemizza con l'arbitro. Scintille che coinvolgono anche le due panchine. Si riprenderà comunque con il calcio di punizione in favore degli ospiti.

18' Lazzari viene servito in profondità, arriva prima Umtiti che fa proseguire il possesso palla giallorosso.

17' Immobile mette una palla in mezzo all'area, senza però trovare compagni pronti per metterla in rete. Sulla ribattuta, la prende Anderson, ma il suo tiro viene murato.

14' Intervento di Hysaj su Blin e calcio di punizione in favore del Lecce.

13' Lazzari finisce a terra, questa volta è Banda il "colpevole": anche lui rimedia il cartellino giallo.

12' La Lazio prova ad affacciarsi dalle parti di Falcone. Luis Alberto crossa all'indirizzo di Felipe Anderson, ma la palla è lunga e si perde in out.

10' Calcio di punizione Lecce: va Oudin, la palla viene allontana bene dalla difesa della Lazio. Poi l'arpiona Marcos Antonio che finisce a terra: fallo del Lecce, ripartono i biancocelesti.

8' Primo cartellino giallo del match. Sanzionato Lazzari, intervenuto irregolarmente su Banda.

7' Banda dalla fascia la passa indietro per Oudin che va alla conclusione. La palla si perde alta sopra la traversa, primo brivido per i biancocelesti.

5' Lazzari si fa tutta la fascia superando tutti gli avversari, poi interviene Baschirotto che mette la palla in out.

4' Il Lecce recupera palla a centrocampo, anche chiamato in causa Banda "arginato" bene da Felipe Anderson.

1' Lecce in attacco: Banda viene lanciato in profondità, ma la palla è lunga e arriva direttamente tra i guantoni di Provedel.

1' Fischio d'inizio dell'arbistro Mresca: inizia in questo momento Lazio - Lecce.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Lecce. Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, e il sorpasso della Juventus, la squadra di Sarri è chiamata a tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno in chiave Champions. Davanti a sé i giallorossi di Baroni, reduci dalla disfatta nello scontro diretto per la salvezza contro il Verona. Fischio d'inizio fissato alle 20.45.

