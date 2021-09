RIVIVI DIRETTA - Lazio, Sarri: "Sconfitta col Milan prevedibile, domani nessuno stravolgimento. E sulla squalifica..."

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - La conferenza del tecnico della Lazio e di Vedat Muriqi sarà posticipata di qualche minuto, addirittura di un'ora con tutta probabilità. Come riporta Lazio Style Radio, infatti, la squadra si sta recando solamente ora nello stadio del Galatasaray. Ha subito qualche ritardo, infatti, l'arrivo della squadra in Turchia.

È tutto pronto per l'esordio stagionale della Lazio in Europa League. La prima sfida sarà quella contro il Galatasaray, in programma a Istanbul alle 18.45. Alla vigilia del match, e appena approdato in Turchia, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa:

LA COMPETIZIONE - "L'Europa League è una manifestazione bellissima. Il campionato ti dà idea della stagione che hai fatto, nelle coppe devi essere anche fortunato. Io ho vissuto una finale, ti dà delle sensazioni enormi. Con la Conference League è ancora più difficile, il nostro girone è di grande livello. Terim? Non ha trascorso un lungo periodo alla Fiorentina, ma ha avuto un impatto forte sulla viola. Questi grandi allenatori li ho studiati tutti. Poi vai avanti e non ti rendi conto cosa hai preso da uno e dall'altro".

I NUOVI - "Se qualcuno è stanco, potrò inserire qualche nuovo. Ma non per farli contenti. Domani schiererò la miglior formazione possibile, sceglierò i giocatori che mi daranno più garanzie. In questo momento non possiamo permetterci stravolgimenti, ma vediamo chi si può avvicendare. Basic? È un centrocampista interno, più che di costruzione. A 28/29 anni potrà pensare di fare anche il vertice basso".

LE REAZIONI - "Domani dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci riusciremo, saremo contenti anche per i nostri tifosi. Finora abbiamo svolto due buone gare ed una no: per me era prevedibile, chi non se lo aspettava non si è ancora reso conto di ciò che stiamo facendo. Quest'applicazione prevede una fase di rigetto, ora devo lavorare perché sia più breve possibile. Squalifica? Non me l'aspettavo. Ho una giornata per atteggiamento minaccioso. Nel sottopassaggio ho preso due giornate perché ho detto all'arbitro 'hai permesso che mi prendesse per il culo un ragazzino'. È stato messo a verbale che io ho detto due bestemmie, ma ho dei testimoni e ho avvisato i miei legali: se ci sarà una sola possibilità su un milione voglio procedere per vie legali".

SPAZIO A MURIQI - "I primi che devono sapere chi andrà in campo sono i miei calciatori e devono saperlo da me. Muriqi lo tengo in considerazione sin dall'inizio e si sta impegnando tantissimo: lo scorso anno è stato criticato ingiustamente, quest'anno si ritaglierà uno spazio importante anche lui. Domani farà parte della partita, devo ancora decidere se lo farà dall'inizio o se a gara in corso".

Pubblicato il 15/09 alle 19.35