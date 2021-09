Galatasaray - Lazio, Dervişoğlu: "Sono emozionato, sappiamo cosa possiamo fare"

Ritornano le notti europee per la Lazio. Domani i biancocelesti esordiranno in Turchia contro il Galatasaray in Europa League. Durante la conferenza stampa odierna, Halil Dervişoğlu ha parlato così: "Sono emozionato per la partita di domani. Per la prima volta giocherò davanti ai tifosi del Galatasaray. Siamo anche concentrati come squadra. Siamo ben preparati per domani. Speriamo di fare una buona prestazione davanti ai nostri fan domani e di uscire vittoriosi. È un avversario tosto, ma sappiamo cosa possiamo fare come Galatasaray. Andremo a quella partita con fiducia".