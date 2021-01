RIVIVI LA DIRETTA - Atalanta - Lazio 3-2: biancocelesti eliminati, Gasperini in semifinale

Coppa Italia 2020-2021

quarti di finale

Atalanta - Lazio

Mercoledì 27 gennaio 2021, ore 17:45

Gewiss Stadio di Bergamo

Formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello, Toloi, Scalvini, Toloi, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Lammers, de Roon, Gyabuaa, Iličić, Zapata All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; A. Pereira, Muriqi. A disp.: Alia, G. Pereira, Armini, Vavro, Radu, Parolo, Cataldi, Lazzari, Lulic, Czyz, Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Ammoniti: 10' Romero, 15' Malinovskyi, 20' Patric, 21' Fares, 55' Escalante.

Espulsi: 52' Palomino.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino).

Assistenti: Tegoni e Fiorito.

IV uomo: Manganiello.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Lo Cicero.

SINTESI SECONDO TEMPO - Partita scoppiettante anche nella ripresa. Bergamaschi che iniziano meglio ma la partita cambia con l'espulsione di Palomino per un fallo da ultimo uomo su Lazzari. Nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Gasperini riesce a trovare nuovamente il vantaggio con la rete di Miranchuk. La Lazio accusa il colpo e poco dopo Pairetto assegna anche un calcio di rigore all'Atalanta neutralizzato da Reina che para su Zapata. Nel finale è assedio biancoceleste ma la Lazio non riesce a trovare un varco per trovare il pareggio. Alla fine vince la squadra di Gasperini che approda in semifinale.

90' + 4' - Triplice fischio al Gewiss Stadium, Lazio eliminata Atalanta in semifinale.

90' + 3' - Colpo di testa di Muriqi che si spegne sul fondo.

90' + 2' - Zapata in contropiede conquista un calcio d'angolo prezioso.

90' + 4' - Quattro i minuti di recupero.

89' - Tiro di Lazzari che colpisce male il pallone che termina sul fondo.

88' - Muriqi si divora una clamorosa occasione, il kosovaro era comunque in fuorigioco.

88' - Lazio ad un passo dal pareggio: Gollini strepitoso su Acerbi.

87' - Cambio per l'Atalanta: esce Maehle per Caldara.

82' - Forcing della squadra di Inzaghi che però non trova varchi per affondare il colpo.

80' - Ancora un cambio per la Lazio: entra capitan Lulic, esce Andreas Pereira.

79' - Biancocelesti imprecisi, Parolo pesca Lazzari in controtempo e il pallone termina fuori.

77' - La Lazio si riversa in avanti: Correa prova a mettere un pallone in area ma viene fermato.

71' - Occasione Lazio! Milinkovic serve Muriqi che si gira e calcia, para Gollini.

70' - Altro cambio per la Lazio, fuori Hoedt entra Ciro Immobile.

70' - Parolo prova a servire Muriqi ma il pallone è lunghissimo e termina sul fondo.

68' - Ancora in avanti la squadra di Gasperini che conquista calcio d'angolo.

66' - Reina para il rigore a Zapata! Si rimane sul 3-2.

64' - Calcio di rigore per l'Atalanta: Hoedt atterra Zapata in area, Pairetto assegna il penalty.

62' - Altro cambio anche per i padroni di casa: esce Muriel per Toloi.

61' - Terzo cambio per la Lazio: esce Escalante, entra Correa.

60' - Escalante tenta la conclusione dal liite dell'area, palla in curva.

58' - Primo cambio per Gasperini: esce Malinovskyi ed entra Zapata insieme a de Roon per Miranchuk.

57' - Nonostante la superiorità numerica i bergamaschi tornano in vantaggio con la rete di Miranchuk che batte Reina su assist di Romero.

55' - Giallo anche per Escalante, fallo da dietro dell'argentino su Muriel.

54' - Punizione di Milinkovic da posizione interessante, la palla però sbatte sulla barriera.

52' - Atalanta in dieci: rosso per Palomino che stende Lazzari lanciato a rete.

49' - Atalanta pericolosa con il colpo di testa di Miranchuk, blocca Reina.

46' - Pairetto fischia l'inizio della ripresa, si riparte dal 2-2.

46' - Inzaghi cambia: fuori i due ammoniti Fares e Patric, dentro Parolo e Lazzari.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo tempo ricco di gol tra Atalanta e Lazio con i bergamaschi che approcciano meglio la gara e passano in vantaggio con la rete di Djimsiti dopo una svista clamorosa della difesa biancoceleste. A pareggiare ci pensa Muriqi con un bellissimo gol di testa. La Lazio si sveglia dopo il pareggio e passa anche in vantaggio grazie alla rete di Acerbi. Vantaggio che dura poco, un minuto e mezzo dopo i bergamaschi segnano il 2-2 con la rete di Malinovskyi servito da Muriel. Squadre che vanno al riposo quindi in parità.

45' + 1' - Termina il primo tempo al Gewiss Stadium, squadre a riposo sul 2-2.

45' + 1' - Chiusura ottima di Milinkovic che ferma la ripartenza dell'Atalanta.

45' - Pairetto indica un minuto di recupero.

43' - Ancora Atalanta pericolosa con Djimsiti che però manda alto.

41' - Akpa Akpro tenta la conclusione, tutto facile per Gollini.

39' - Cross di Gosens servito da Muriel da calcio di punizione, blocca Reina in presa alta.

37' - Pareggio dell'Atalanta: Muriel troppo libero serve Malinovskyi che mette in rete.

34' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio la ribalta! Grandissimo gol di Acerbi che scarta tutta la difesa dell'Atalanta e mette in rete di destro beffando Gollini.

32' - Deviazione di Djimsiti sul tiro di Muriqi e calcio d'angolo per la Lazio.

31' - Solo un richiamo verbale per Pessina che rifila un pestone ai danni di Muriqi.

25'- Atalanta in avanti direttamente da corner, Romero tenta la girata di testa, Reina la fa sua.

24 - Bella palla di Muriqi per Pereira che però manca l'aggancio.

21' - Seconda ammonizione in un minuto per la Lazio, questa volta tocca a Fares per la brutta entrara su Maehle.

20' - Primo giallo anche per i biancocelesti: Pairetto lo sventola ai danni di Patric.

20' - Lazio ancora pericolosa, ancora con Acerbi, la difesa bergamasca spedisce la palla in fallo laterale.

16'- GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Pareggio della Lazio! Grandissimo gol di Muriqi che, servito da Acerbi, di testa la mette in rete alle spalle di Gollini.

15' - Secondo giallo per i bergamaschi, questa volta è Malinovskyi ad essere ammonito per la brutta entrata su Escalante.

15' - Cross di Acerbi in area, nessun problema per Gollini che la fa sua.

13' - Prima reazione della squadra di Inzaghi, Marusic tenta la conclusione dal limite dell'area ma il pallone termina al lato.

11' - Calcio di punizione per la Lazio: Milinkovic scambia per Acerbi che non riesce ad alzare il pallone in area, chiude la difesa dell'Atalanta.

10' - Primo giallo della gara estratto dall'arbitro a Romero per il fallo su Pereira.

9' - Conclusione insidiosa di Muriel, la blocca Reina.

8' - Difesa della Lazio ancora in affanno sull'azione manovarta da Gosens.

7' - Atalanta in vantaggio, gol di Djimsiti che spedisce il pallone in rete sulla respinta di Reina.

6' - Primo calcio d'angolo per i padroni di casa, Acerbi manda in corner il tiro di Murel.

4' - Akpa Akpro scivola in area, per fortuna Gosens non ne approfitta e la Lazio si salva.

2' - Pressing alto dell'Atalanta, bravo Acerbi a permettere solo la rimessa dal fondo.

PRIMO TEMPO

Fischio d'inizio di Pairetto: inizia la gara!

AGGIORNAMENTO ORE 17:43 - Le formazioni fanno il loro ingresso sul manto verde del Gewiss Stadium di Bergamo. Tutto è pronto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 - Poco prima del fischio d'inizio del match Francesco Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI le dichiarazioni).

Buonasera amiche ed amiche de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta della partita tra Atalanta e Lazio, quarti di finale di Coppa Italia. Continua il percorso della squadra di Inzaghi nel torneo nazionale che chercherà di guadagnarsi il passaggio del turno a discapito dei bergamaschi.