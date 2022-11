RIVIVI LA DIRETTA - Feyenoord - Lazio 1-0: fine dell'Europa League, i biancocelesti scendono in Conference

UEFA Europa League | Gruppo F, 6 ª giornata

Giovedì 3 novembre 2022, ore 18:45

Stadion Feyenoord 'De Kuip', Rotterdam

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Lopez (45' Hartman), Hancko, Trauner, Geertruida; Kocku, Dilrosun, Timber (91' Wieffer); Paixao (71' Walemark), Danilo (62' Gimenez), Szymanski. A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Bjorkan, Rasmussen, Jhanbakhs, Benita, Bullaude. All.: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (45' Marusic), Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio (66' Cataldi), Basic (66' Vecino); Cancellieri (80' Luka Romero), Felipe Anderson, Zaccagni (62' Pedro). A disp.: Magro, Maximiano, Gila, Romagnoli, Radu, Luis Alberto. All.: Sarri.

Arbitro: Irfan Peljto (BIH).

Ass.: Davor Beljo (BIH) - Damir Lazić (BIH)

IV uomo: Miloš Gigovic (BIH)

V.A.R.: Bastian Dankert (GER)

A.V.A.R.: Alejandro Hernández (ESP)

SECONDO TEMPO

96' - Termina la gara al de Kuip. La Lazio scende in Conference League.

95' - Espulso Luka Romero, appena ammonito calcia il pallone fuori dal campo e lascia la Lazio in dieci.

94' - Giallo per Luka Romero.

93' - Felipe Anderson tenta la torsione, il pallone termina fuori.

91' - Ultimo cambio per il Feyenoord: fuori Timber per Wieffer.

90' - Sei minuti di recupero al termine del match.

89' - Pedro tenta il traversone, imprendibile per Romero.

86' - Giallo anche per Marusic.

86' - Accenno di rissa dopo l'intervento di Gimenez su Patric. L'attaccante del Feyenoord viene ammonito.

85' - Cataldi prova a servire in profondità Felipe Anderson, lunga finisce nelle mani di Bijlow.

80' - Ultimo cambio per Sarri: esce Cancellieri per Luka Romero.

80' - Kocku tenta il colpo di testa, la palla termina fuori.

79' - Ammonito anche Cancellieri.

76' - Giallo per Pedro, l'arbitro lo punisce per simulazione.

71' - Cambio per il Feyenoord: esce Paixao per Walemark.

70' - Feyenoord a un passo dal raddoppio: la conclusione di Kocku sfiora il palo e con una deviazione finisce in corner.

69' - Calcio d'angolo battuto da Milinkovic: il serbo manda direttamente fuori.

66' - Doppio cambio per Sarri: dentro Cataldi e Vecino per Marcos Antonio e Basic.

65' - Check del Var che però convalida la rete per il Feyenoord.

64' - Proteste della Lazio per un presunto fallo di Gimenez su Patric che poi frana addosso a Provedel.

63' - Feyenoord in vantaggio, Gimenez appena entrato mette in rete nonostante il tentativo di parata di Provedel.

62' - Ancora un cambio per parte: fuori Danilo per Gimenez, fuori anche Zaccagni per Pedro.

61' - Feyenoord pericoloso! Conclusione di Paixao che colpisce l'esterno della rete.

60' - Calcio di punizione per il Feyenoord: alla battuta Szymanski che però manda il pallone direttamente sul fondo.

55' - Clamorosa chance per Felipe Anderson! Il brasiliano attraversa tutto il campo ma al momento della conclusione Bijlow gli nega la rete.

52' - Hancko tenta la conclusione ma il tiro è debole ed è un passaggio a Provedel.

51' - Secondo giallo della gara ancora all'indirizzo di un giocatore della Lazio: ammonito Zaccagni.

47' - Szymanski arriva sul fondo ma il pallone esce, rimessa per la Lazio.

45' - Primo cambio per il Feyenoord e per la Lazio: fuori Lopez per Hartman, dentro anche Marusic per Lazzari.

PRIMO TEMPO

47' - Termina a reti inviolate il primo tempo.

46' - Tempo di recupero che verrà prolungato, Hancko infatti è ancora a terra.

45' - Un minuto di recupero al termine della gara.

45' - Scontro di gioco tra Bijlow e Hancko che si scontrano, ad avere la peggio è il difensore del Feyenoord.

38' - Szymanski tenta la conclusione a giro, una telefonata per Provedel.

35' - Feyenoord pericoloso con Szymanski, Patric provvidenziale devia in angolo la conclusione.

34' - Dilrosun tenta l'imbucata per Danilo, pallone lungo che finisce tra le braccia di Provedel.

32' - Primo ammonito della gara, giallo per Lazzari.

29' - Ancora una bella azione di Felipe Anderson che però viene pescato in fuorigioco.

25' - Provedel si supera su Paixao che conclude forte di sinistro, ci mette i guantoni il portiere biancoceleste.

23' - Ancora Lazio a un passo dal vantaggio! Milinkovic per Lazzari murato da Bijlow che salva il Feyenoord.

22' - Feyenoord pericoloso! Dilrosun tenta la conclusione a giro, pallone che termina fuori.

20' - Incredibile occasione per Cancellieri! Felipe Anderson sfrutta l'errore di Trauner, riparte e poi serve in modo ottimo Cancellieri che aspetta troppo per concludere e alla fine manda fuori.

16' - Felipe Anderson a terra dopo aver subito un colpo al volto da parte di Trauner.

13' - Dopo le prime due fiammate di Feyenoord e Lazio ora le squadre giocano molto a centrocampo.

7' - Altra giocata bellissima di Felipe Anderson che recupera il pallone e al limite dell'area serve Basic, il tiro del numero 88 termina fuori.

3' - Traversa della Lazio! Felipe Anderson a un passo dal gol, la conclusione deviata da Bijlow scheggia la traversa e finisce in corner.

1' - Feyenoord a un passo dal vantaggio: Danilo supera Patric e tenta la conclusione, palla di poco al lato.

1' - Partiti! Inizia la gara al de Kuip con qualche minuto di ritardo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.15 - Squadre in campo al de Kuip per il riscaldamento pre gara. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio della gara.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini, e benvenuti alla diretta scritta di Feyenoord - Lazio, valida per il sesto e ultimo turno della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri ha solo un obiettivo quello di vincere per qualificarsi come prima del girone e non rischiare brutte sorprese in virtù anche del risultato dell'altra gara del girone. Il Feyenoord di Slot ha ancora tutte le chance di qualificarsi e vuole farlo davanti al proprio pubblico. Fischio d'inizio alle 18.45.