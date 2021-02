RIVIVI LA DIRETTA - Inter - Lazio 3-1, doppio Lukaku e Lautaro stendono i biancocelesti

Serie A TIM 2020-2021 | 22ª giornata

Inter - Lazio 3-1 (22' (rig), 45', Lukaku, 61' Escalante, 64' Lautaro Martinez)

Domenica 14 febbraio 2021, ore 20:45, Stadio Giuseppe Meazza di Milano

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (91' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Eriksen (71' Gagliardini), Perisic (91' Darmian); Martinez (78' Sanchez), Lukaku (91' Pinamonti). A disp.: Radu, Padelli, Kolarov, Ranocchia, Young, Vecino, Sensi. All.: Antonio Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt (46' Parolo), Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva (46' Escalante), Luis Alberto (78' Pereira), Marusic; Correa (70' Muriqi), Immobile (70' Caicedo). A disp.: Alia, Furlanetto, Musacchio, Akpa Akpro, Lulic, Fares, Cataldi. All.: Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. di Ravenna)

Assistenti: Alassio, Valeriani

IV uomo: Aureliano

V.A.R.: Irrati

A.V.A.R.: Ranghetti

Ammoniti: Leiva (L), Lukaku, Hakimi (I)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

94' - Triplice fischio di Fabbri. Termina 3-1 per l'Inter la sfida di San Siro.

93' - Conclusione di Pereira dalla lunga distanza. Tiro potente ma Handanovic blocca.

91' - Perisic, Hakimi e Lukaku fuori, entrano D'Ambrosio, Darmian e Pinamonti.

90' - Tre di recupero concessi.

90' - Incornata di Caicedo sul cross di Patric: buona l'elevazione ma il pallone termina al lato.

88' - Conclusione di Lazzari dal limite rimpallata dalla difesa nerazzurra.

86' - Ultimi minuti di gara. Ora la Lazio sembra crederci meno.

81' - Muriqi riceve in area e prova a calciare, pallone rimpallato che finisce da Acerbi, che però poi sbaglia il passaggio finale.

78' - Ultima mossa di Inzaghi: dentro Pereira al posto di Luis Alberto. Nell'Inter Sanchez prende il posto di Lautaro.

72' - Lukaku si presenta di nuovo in area, Reina riesce a respingere.

71' - Fuori Eriksen e dentro Gagliardini.

70' - Caicedo e Muriqi per Correa e Immobile. Inzaghi rivoluziona l'attacco.

68' - Lazio che cerca varchi tra le maglie strette dell'Inter ma non è facile passare.

64' - Gol dell'Inter. Immobile perde il pallone al limite, Brozovic invola Lukaku in contropiede, il belga con la sua strapotenza fisica supera Parolo poi mette al centro per Lautaro che deve soltanto appoggiare in rete con la porta sguarnita.

61' - GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Accorcia le distanze la Lazio. Punizione di Milinkovic deviata da Escalante. L'argentino trae in inganno Handanovic e riapre la sfide.

60' - Giallo per Hakimi che ferma con le cattive Lazzari.

58' - Erroraccio di Acerbi che manda Lautaro avanti in campo aperto. L'argentino serve Hakimi che si invola verso la porta ma Parolo con un intervento strepitoso devia in corner.

56' - Cross di Patric, sponda di Immobile e tiro al volo di Acerbi che si trovava in area. Pallone che termina alto.

54' - Marusic parte dalla sinistra, si accentra e calcia. Pallone di poco alto sopra la traversa.

50' - Lazio di nuovo in pressione alla ricerca di un gol per riaprire la gara.

46' - Comincia la seconda frazione. Stavolta è la Lazio a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

Aggiornamento ore 21.55 - Doppio cambio Lazio: dentro Escalante e Parolo, fuori Leiva e Hoedt

FINE PRIMO TEMPO

45'+4 - Fischia due volte Fabbri, squadre negli spogliatoi.

45'+1 - Tre minuti di recupero.

45' - Raddoppio Inter. Contrasto Brozovic-Lazzari, il rimpallo favorisce Lukaku che di prima intenzione calcia e mette in fondo al sacco. Fabbri annulla per fuorigioco inizialmente, poi corretto dal Var assegna la rete.

43' - Perisic riesce a mettere il pallone al limite per Lukaku che calcia di prima intenzione. Reina bravissimo a respingere.

41' - Conclusione di Luis Alberto dai 30 metri. Blocca Handanovic

40' - Lazio tutta davanti, l'Inter riparte in contropiede: Eriksen al centro dell'area piccola per Lautaro. Reina provvidenziale in uscita.

38' - Immobile vicinissimo al gol con una conclusione potente dal limite. Handanovic in tuffo con una mano riesce a respingere.

34' - Percussione di Correa dopo lo scambio con Marusic. Skriniar con un grande intervento ferma l'incrusione dell'argentino in area.

32' - Destro di Eriklsen dalla trequarti, Reina blocca senza difficoltà.

29' - Lazio nuovamente in controllo del pallone e del gioco. L'Inter si difende e riparte in contropiede.

25' - Giallo per Lukaku per la sbracciata nei confronti di Lucas Leiva.

22' - Inter in vantaggio. Trasformazione perfetta di Lukaku dagli undici metri.

21' - Confermato il calcio di rigore.

21' - Check del Var in corso.

20' - Rigore per l'Inter. Combinazione Lukaku-Lautaro, l'argentino si invola verso Reina, Hoedt in scivolata interviene fra pallone e uomo, ma in maniera scomposta. Fabbri indica il dischetto e ammonisce l'olandese.

19' - Colpo alla testa per Marusic, dopo la caduta in uno scontro aereo con Hakimi. Si rialza il montenegrino.

16' - Filtrante di Eriksen per Lautaro in area. Chiude Hoedt il diagonale dell'argentino.

13' - Imbucata per Lazzari che si invola verso Handanovic, il portiere dell'Inter in uscita ferma l'esterno biancoceleste.

12' - Lancio di de Vrij che pesca Perisic. Passaggio al volo per Lautaro e conclusione dell'argentino dal limite che termina di poco al lato.

10' - Discesa di Correa che prova il passaggio filtrante per Immobile. Chiude bene la difesa dell'Inter.

6' - Lazio in pressione sull'Inter. Aggressività e padronanza del gioco nei primi minuti. I nerazzurri si limitano a difendere.

3' - Colpo involontario di Handanovic sulla schiena di Correa. L'argentino dolorante riesce a rialzarsi.

1' - Si parte! L'Inter dà il via al match di San Siro.

Aggiornamento ore 20.45 - Squadre in campo per i saluti di rito.

Aggiornamento ore 20.26 - In panchina al posto di Radu va il terzo portiere Furlanetto.

Aggiornamento ore 20.23 - Radu lascia il campo e va in tribuna. Partirà Hoedt dal primo minuto.

Aggiornamento ore 20.15 - Nella Lazio si scalda anche Hoedt, nonostante non sia fra i titolari. Il motivo sono le condizioni di Radu non ottimali. Verrà valutato fino alla fine del riscaldamento.

Aggiornamento ore 20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento. Nell'Inter Eriksen e Perisic confermati dal primo minuto.

PRIMO TEMPO - La Lazio arriva a San Siro per provare l'impresa e proseguire il filotto di risultati utili consecutivi ottenuti nelle ultime giornate. I biancocelesti schiarano in campo la stessa formazione vista la scorsa settimana contro il Cagliari, con l'unica eccezione di Patric, che rientra dalla squalifica e prende il posto di Musacchio. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Inter-Lazio, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A Tim.