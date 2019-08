RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Al Shabab: 5-1, altra goleada! Ansia Milinkovic...

Amichevole

Hotel Klosterpforte, Marienfeld - Mercoledì 7 agosto 2019, ore 10

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri (75' Alia); Vavro (45' Lazzari), Acerbi, Bastos (45' Radu); Patric, Parolo (45' Milinkovic, 68' Cataldi), Cataldi (45' Leiva), Luis Alberto (45' Berisha), Jony (45' Adekanye); Correa (45' Anderson), Caicedo (45' Immobile). All. Simone Inzaghi.

AL SHABAB (4-3-3): Abdullah Al-Oaisher (45' Awajii); Hassan Muath (45' Bagaawai), Salem (45' Gaman), Shrahilli, Al Shamek; Abdulmajeed, Nasser, Al Shamary; Danilo Asprilla, Hamddan, Seba. A disp. Marwan, Malik, Walid, Turki, Trawilly, Hamdane, Rakan. All. Jorge Almiron.

Arbitro: René Gimmler

Assistenti: Feldmann-Brechmann

MARCATORI: 7' Caicedo, 19' Jony, 30' Seba, 41' Correa, 57' Immobile, 73' Adekanye

90': E con qualche secondo di anticipo finisce la partita! 5-1!

87': Buona occasione per il contropiede della Lazio, Adekanye però fa tutto da solo e finisce per sbattere sui difensori avversari

84': Cataldi per Immobile che prova a scavalcare Awajii, palla parata col petto in angolo

83': Dopo diversi minuti soporiferi, improvvisamente ancora Lazio con Cataldi che a tu per tu con Awajii non riesce a scavalcare il portiere avversario con un pallonetto

77': Anderson porta il pallone all'interno dell'area e calcia potente sul primo palo, parata e poi angolo per la Lazio. Intanto è uscito Guerrieri ed è entrato Alia.

73': GOOOOOOOL DELLA LAZIO! Immobile o Adekanye? Dovrebbe essere gol dell'olandese che di testa aveva schiacciato in porta la sfera. Tocco poi di Immobile a ribadire in rete per la sicurezza.

68': Milinkovic-Savic abbandona il campo toccandosi vistosamente l'adduttore della coscia destra. Problema muscolare. Rientra in campo Cataldi

65': Si gioca veramente poco negli ultimi minuti, tanti errori dei singoli e Lazio che sembra voler procedere al piccolo trotto

60': Minuti un po' confusi, con diverse sostituzioni anche nell'Al Arabi

57': GOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! Azione strepitosa confezionata da Berisha e Anderson, palla che ritorna in qualche modo al kosovaro che serve Immobile, rapido a girarsi sul mancino e a incrociare sul palo lungo!

56': Milinkovic colpisce la barriera, ma quanto era vicina? Non certo a distanza regolamentare!

54': Buon numero di Anderson al limite dell'area, fallo su di lui da posizione interessante

52': Sul contropiede palla di Immobile per Adekanye, grande giocata dell'olandese che mette al centro un pallone solo da spingere dentro, nessuno però lo aggredisce, peccato!

52': Errore grave di Milinkovic che serve Danilo dentro l'area, destro potente e gran risposta di Guerrieri. Sergej chiede scusa ai compagni

51': Panico totale in area araba. Palla di Lazzari che filtra, Adekanye prova la piroetta, la palla torna a Lazzari che serve Milinkovic, sinistro al volo di poco fuori

49': Altro gol annullato per fuorigioco alla Lazio, questa volta a Immobile

48': Buon inserimento di Anderson, palla che non arriva a Immobile per l'intervento di Bagaawai

47': Prima sgroppata di Lazzari che pennella un buon cross, spazza la difesa avversaria con qualche apprensione

45': Ripreso il secondo tempo. La Lazio in campo ora col il 3-5-1-1: Guerrieri; Vavro (45' Lazzari), Acerbi, Bastos (45' Radu); Patric, Parolo (45' Milinkovic), Cataldi (45' Leiva), Luis Alberto (45' Berisha), Jony (45' Adekanye); Correa (45' Anderson), Caicedo (45' Immobile).

45': Termina il primo tempo, 3-1 per la Lazio.

43': Bolide di Hassan Muath dal limite dell'area, versante sinistro rispetto alla visuale di Guerrieri che risponde con una bella parata bassa in angolo

42': Cataldi pressa alto, ruba il pallone e calcia potente di destro dal limite dell'area, palla fuori di pochissimo!

41': GOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! Correa lanciato a tu per tu con Abdullah Al-Oaisher lo dribbla con una finta sontuosa e deposita il pallone in rete

38': Ancora Lazio, con Muath che confeziona un rinvio orribile, Correa serve Parolo, destro contratto da Salem

37': Proiezione offensiva di Bastos che crea panico, palla infine a Luis Alberto che scodella per Caicedo, palla delizione per Correa intercettata da Salem

34': Gol annullato a Caicedo lanciato da Patric. La gara continua a essere nervosa. Entrata dura, ma regolare di Cataldi, su Abdulmajeed che resta a terra

32': Gara nervosa. Dopo Correa anche Cataldi resta a terra dopo un'entrataccia di Nasser

30': Gol dell'Al-Shabab. Acerbi perde palla, l'arbitro lascia proseguire sebbene sembrasse fallo, Hamddan serve Seba alle spalle di Vavro che perde metri rispetto al veloce brasiliano, finta su Guerrieri e palla dentro.

29': Bella giocata di Luis Alberto, palla per Jony che lancia Correa, tocco per Caicedo troppo lungo

29': Si scaldano Immobile, Berisha, Milinkovic, Radu, Adekanye

27': Luis Alberto per Jony che aggancia di suola, gli serve il pallone di ritorno, decisiva la mano in uscita di Abdullah Al-Oaisher in angolo

26': La Lazio negli ultimi minuti si è fatta più attendista, aggredendo l'avversario a centrocampo viste le difficoltà dell'avversario a impostare negli ultimi 16 metri

22': Dai e vai, Luis Alberto lancia Patric, ravvisato però il fuorigioco. Sul riversamento di fronte, Danilo Asprilla punta Bastos, bravo l'angolano a contenere il colombiano in angolo

20': Palla dentro di Correa per Parolo, esce ancora bene Al-Oaisher

19': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! Correa sembra perdere l'attimo al centro dell'area, invece si gira con grande rapidità e con un tocco di punta serve Jony, bravo col piatto sinistro a metterla dentro!

17': Ancora Lazio con Jony che da buona posizione strozza troppo il mancino, palla fuori

17': Destro di Luis Alberto al volo dai venti metri, ribattuto da Hassan Al-Raheb

16': Correa lanciato da Cataldi punta l'avversario, Nasser Al-Omran è bravo a rifugiarsi in angolo

15': Correa zoppica, ma sembra poter superare la botta senza problemi. Punizione battuta corta, con Luis Alberto che ha provato un destro a giro terminato altissimo

14': Jony sul pallone. Occhi però su Correa, colpito alla caviglia destra

12': Bruttissima entrata di Asprilla su Correa! Scintille fra l'argentino e il colombiano con Correa che poi si rigetta a terra per il dolore. Deve entrare lo staff. Parolo chiede calma all'arbitro.

11': Scambio rapido fra Parolo e Caicedo, esce Al-Oaisher proprio sui piedi di Parolo evitando il raddoppio

10': Prova la reazione l'Al Shabab, cross pericoloso di Al-Shamekh, bravo Parolo a liberare l'area di testa

7': GOOOOOL DELLA LAZIO! Bella scodellata di Cataldi, difesa avversaria ferma, Caicedo stoppa e mette dentro con grande freddezza!

4': Ritmi lenti al momento. La squadra di casa è schierata con un 4-3-3 che non sembra però particolarmente offensivo

2': Subito numero di Correa a centrocampo, l'argentino viene atterrato fallosamente

1': Gara cominciata

0': Si attende l'ingresso in campo delle due squadre