RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Auronzo 21-0: finisce la prima amichevole stagionale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenica 10 luglio, ore 18.

Amichevole, Stadio Zandegiacomo di Auronzo.

LAZIO - AURONZO 21-0 (4', 31' Basic, 5', 8' Luis Alberto, 6', 12' Cancellieri, 16' aut. Pais, 27', 41' Pedro, 49', 58', 63', 64' Felipe Anderson, 55', 78' Romero, 69', 84' Raul Moro, 74', 88' Akpa-Akpro, 76', 85' Kiyine).

Le formazioni ufficiali:

LAZIO PRIMO TEMPO (4-3-3): Adamonis; Lazzari, Hysaj, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri.

LAZIO SECONDO TEMPO (4-3-3): Alia (Furlanetto); Floriani, Casale, Ruggeri (Adeagbo), Marinacci; Akpa-Akpro, Bertini (Marcos Antonio), Kiyine; Luka Romero, Felipe Anderson, Raul Moro.

AURONZO: Alessio Zambelli, Carnio, M. Zandegiacomo, Pais, Lauro, De Mario, Babu, Caviola, Cella, Marta, Salzano. A disp.: Pomarè, S. Zandegiacomo, Vecelio, Alessandro Zambelli, Morona, Pedicini, Aron, Bianchi, Macchietto, El Mazouri, Di Stasi. All.: Stefano De Mario.

Arbitro: Santarossa (sez. Pordenone).

FINE SECONDO TEMPO - Buona prestazione per la Lazio al primo test della stagione. I migliori in campo sono stati i due centravanti, che si sono alternati tra primo e secondo tempo. Cancellieri ha segnato una doppietta, mentre Felipe Anderson ha siglato addirittura un poker.

90' - Finisce qui la prima amichevole della Lazio. Il risultato finale è di 21-0, record per un ritiro ad Auronzo di Cadore.

88' - Eccola la doppietta di Akpa-Akpro: pallone basso di Floriani e anticipo dell'ivoriano sul primo palo.

87' - Ennesimo calcio d'angolo per la Lazio, andrà Felipe Anderson dalla bandierina.

86' - Grande recupero in mezzo al campo di Marcos Antonio, che mette fine a un contropiede dell'Auronzo.

85' - Il 20-0 è di Kiyine. Palla filtrante di Luka Romero per l'ex Venezia che scaglia in porta di potenza.

84' - Raul Moro ancora in gol. Stavolta a tu per tu con il portiere, è freddo con il destro.

84' - Palla arretrata di Raul Moro per Felipe Anderson, ma il sinistro del brasiliano finisce altissimo sopra la traversa.

83' - Altra sgroppata di Floriani sulla destra, cross al centro per Akpa-Akpro che si coordina per la mezza rovesciata, ma colpisce il pallone con il piede sbagliato.

81' - Il gioco riprende con l'Auronzo che rimette il pallone in gioco.

80' - Rimane a terra Luka Romero per un colpo subìto alla caviglia sinistra. Entra in campo lo staff sanitario per soccorrerlo.

78' - Luka Romero riceve palla da calcio d'angolo, tiro a giro sul secondo palo e sfera che si infila all'incrocio.

77' - Ha sfiorato la doppietta anche Akpa-Akpro, ma davanti al portiere si è fatto ipnotizzare.

76' - Assist di esterno di Felipe Anderson per Kiyine che avanza, si sposta la palla sul destro e calcia sul primo palo senza dare scampo al portiere.

75' - Quattro cambi anche nell'Auronzo.

74' - Si toglie la soddisfazione anche Akpa-Akpro per andare in gol contro l'Auronzo. Doppio rimpallo vinto ed entra in porta con la palla.

73' - Fallo commesso da Luka Romero nel cercare di recuperare un pallone perso da Floriani.

71' - Cambio in porta con l'ingresso di Furlanetto per Alia.

70' - Piatto in corsa di Akpa-Akpro che da buona posizione la mette fuori di poco.

69' - Sono 15 per la Lazio, ha segnato Raul Moro. Calcio di punizione battuto veloce dalla Lazio e gol dello spagnolo.

69' - Con l'ingresso di Adeagbo, Casale si è spostato sul centro sinistra.

68' - Fuori Bertini e Ruggeri, dentro Marcos Antonio e Adeagbo. Si tratta dell'esordio per il brasiliano con la Lazio.

67' - Doppio tentativo di Casale, entrambi con il destro. Il primo respinto, il secondo finisce alto sopra la traversa.

66' - Tiro dalla distanza di Luka Romero che non trova la porta. Lo stesso argentino subisce un brutto fallo durante l'azione successiva.

65' - Calcio d'angolo per la Lazio, con Akpa Akpro che prova la girata in porta ma la palla finisce fuori sul secondo palo.

64' - Si invola Felipe Anderson che a tu per tu non sbaglia e fa il 14-0 in meno di un minuto.

63' - Sono tre per Felipe Anderson: altro assist di Raul Moro, stavolta per il numero 7 che la mette dentro.

62' - Tiraccio di Marinacci che ci prova dal vertice dell'area di rigore senza però trovare la porta.

61' - Fallo commesso da Floriani sulla ripartenza dell'Auronzo a metà campo.

60' - Uscita del portiere dell'Auronzo che mette il pallone in angolo.

58' - Doppietta anche per Felipe Anderson. Luka Romero vince un rimpallo, salta il portiere e regala al brasiliano il più semplice dei tap-in.

57' - Rabona di Felipe Anderson al limite dell'area per Raul Moro: passaggio leggermente troppo forte.

56' - Assist di Bertini ancora per Romero, ma il pallonetto è troppo lungo.

55' - Raul Moro scappa sulla destra e mette dentro per Luka Romero che non può sbagliare.

55' - Azione insistita della Lazio, ma Raul Moro non riesce a tenere in campo il pallone.

54' - Fallo subito da Floriani, che aveva anticipato nettamente il diretto avversario.

53' - Colpo di testa in area di Casale, facile presa del portiere.

52' - Calcio d'angolo battuto corto da Felipe Anderson, ma senza riuscire a concludere.

51' - Incursione palla al piede di Akpa-Akpro, ma il suo sinistro viene deviato sul fondo.

49' - Gol di Felipe Anderson, sono 10. Ottimo cross di Marinacci, con il brasiliano che anticipa tutti e mette dentro.

48' - Accelerazione di Floriani, che prova il cross, ma non c'è nessuno sul secondo palo.

47' - Tentativo di Raul Moro in area di rigore, la si alza la bandierina del guardalinee.

46' - La Lazio cambia tutti. Alia; Floriani, Casale, Ruggeri, Marinacci; Akpa-Akpro, Bertini, Kiyine; Romero, Felipe Anderson, Raul Moro.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO - Non c'è storia allo Zandegiacomo, con la Lazio che domina dal primo minuto. Grande prova di Cancellieri, che viene schierato da centravanti al posto di Immobile. Oltre alla doppietta, anche tre legni colpiti dall'ex Verona.

45' - L'ultimo tentativo del primo tempo è ancora di Zaccagni, con il suo destro respinto dalla difesa.

43' - Altro legno colpito dalla Lazio, stavolta è stato Zaccagni con un destro a giro.

42' - Chiusura di De Mario, bravo ad andare a contrastare Luis Alberto e guadagnare la rimessa dal fondo.

41' - Pedro con deviazione trova il nono gol della Lazio.

39' - Filtrante di Luis Alberto per Cancellieri, palla leggermente lunga per il numero 11.

37' - Colpo di testa di Basic che viene bloccato senza problemi da Zambelli.

36' - Cross in area di Lazzari per Cancellieri, che in girata pizzica la parte alta della traversa.

35' - Anche Marusic tenta il tiro dalla distanza con l'interno, ma la palla esce di almeno un metro.

34' - Basic tra i più attivi della Lazio: sinistro dal limite e respinta di pugni del portiere.

32' - Primo calcio d'angolo anche per l'Auronzo. Il pallone però si perde oltre il secondo palo.

31' - Scambio nello stretto in area di rigore, palla arretrata di Pedro, arriva Basic che non può sbagliare con il piatto sinistro.

31' - Altro palo colpito da Cancellieri in girata con il portiere avversario battuto.

30' - Lazzari scappa a destra e prova il diagonale, tiro respinto in calcio d'angolo.

29' - Altro calcio d'angolo per la Lazio. Luis Alberto cerca Hysaj sul secondo palo, ma l'albanese non controlla di testa.

28' - Prova la giocata di fino Luis Alberto, che in palleggio prova a liberarsi di tre difensori.

27' - Sono sette! Stavolta a metterla dentro è stato Pedro: perfetto il suo appoggio con il mancino all'angolo.

26' - Tanto spazio per la Lazio che prova l'imbucata centrale, con Luis Alberto murato dai difensori.

24' - Super parata in uscita di Zambelli, che mura Basic a tu per tu. Buono l'assist di Cancellieri.

23' - Zaccagni si allunga troppo il pallone e non riesce ad anticipare il portiere in uscita.

21' - Recupero palla della Lazio portando il pressing come richiesto da Sarri in questi primi giorni di ritiro.

19' - Cancellieri guadagna il calcio d'angolo, battuto corto da Luis Alberto. Pedro calcia di prima, palla alta.

17' - C'è tanto spazio per Basic, che dalla distanza prova la conclusione di potenza senza però trovare la porta.

16' - Autogol di Pais dopo il palo colpito da Luis Alberto con il mancino.

15' - Sfiora l'eurogol Matteo Cancellieri, che sul cross di Luis Alberto prova la mezza rovesciata colpendo la traversa in pieno.

13' - Azione di Zaccagni, che si accentra e calcia, ma la difesa dell'Auronzo respinge.

12' - Ancora Cancellieri, doppietta anche per il numero 11 della Lazio. Imbucata di Basic per il classe 2002, che sul secondo palo batte Zambelli.

11' - Palo esterno colpito da Pedro al termine di un'azione prolungata dei biancocelesti.

10' - Ci prova ancora Basic dalla distanza, palla alta sopra la traversa.

8' - Il poker della Lazio, ha segnato ancora Luis Alberto. È doppietta dello spagnolo, che dal limite dell'area calcia a giro sul secondo palo, con il portiere che rimane immobile.

7' - L'Auronzo cerca di uscire da questa situazione di difficoltà, ma la palla è sempre della Lazio.

6' - È un altro gol della Lazio, ha segnato Cancellieri. Gran botta da fuori dell'ex Verona.

5' - Subito il raddoppio della Lazio, in gol Luis Alberto. Tocco sotto porta facile per il Mago.

4' - Gol della Lazio, ha segnato Basic! Il croato incrocia con il mancino e batte il portiere.

2' - Clamorosa traversa di Cataldi, che calcia di controbalzo ma è sfortunato. Ci prova subito dopo Basic, ma il portiere blocca.

2' - Prova la penetrazione centrale Luis Alberto, che però non riesce a sfondare.

1' - Partiti! Primo possesso palla della Lazio.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 17.58 - Circa 1000 i tifosi presenti allo Stadio Zandegiacomo per seguire la prima amichevole stagionale della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Termina il riscaldamento delle due squadre. La Lazio ha concluso le esercitazioni con i tiri in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Le statistiche della sfida tra Lazio e Auronzo.

- Il primo precedente è datato 19 luglio 2008, 7-0 il risultato finale con doppiette di Pandev e Mendicino poi i gol di Kolarov, Mauri e Zarate.

- 12 sfide, l’ultima il 14 luglio 2019: 164 gol fatti, 0 subiti.

- La vittoria più larga è un 20-0 del 2018, quella con margine minore, invece, proprio il 7-0 del 2008.

- Lazio-Auronzo torna dopo tre anni di assenza, sempre come prima amichevole.

- Zero presenze per Immobile contro l'Auronzo: nei tre precedenti tra il 2017 e il 2019 è sempre rimasto in panchina.

- I migliori cannonieri della sfida della rosa attuale sono Milinkovic e Luis Alberto (3 gol).

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Squadra in campo per il riscaldamento pre partita. Mancano venti minuti all'inizio del match: l'arbitro della gara è il signor Santarossa della sezione di Pordenone. Assistenti Munitello e Mamouni.

AURONZO - Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta della prima amichevole stagionale tra Lazio e Auronzo. In attesa di scoprire i nuovi acquisti, Sarri testa la sua Lazio a meno di una settimana dall'inizio del ritiro.