RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Empoli 3-3, due volte Milinkovic e Immobile regalano il pari a Sarri

Serie A TIM | 20ª giornata

Giovedì 6 gennaio 2022, ore 14:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (88' Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi (24' Patric), Marusic; Milinkovic, Cataldi (58' Leiva), Luis Alberto; Pedro (58' Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Reina, Adamonis, Vavro, Radu, Basic, A.Anderson, Jony, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (32' Marchizza); Zurkowski (46' Bandinelli), Ricci (72' Viti), Henderson; Bajrami (62' Stulac), Di Francesco; La Mantia (72' Pinamonti). A disp.: Ujkani, Furlan, Fiamozzi, Pezzola, Aslani, Mancuso.All. Andreazzoli.

Arbitro: Giua di Olbia.

Guardalinee: Dei Giudici e Moro.

Quarto uomo: Miele.

Var: Banti.

Avar: Di Iorio.

90' + 7' - Triplice fischio di Giua, tra Lazio e Empoli è 3-3.

94' - Giallo per Bandinelli, punto il fallo su Lazzari.

93' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL! Questa volta è buono! Il Sergente con una girata di testa non lascia scampo a Vicario!

90' - Saranno 7 i minuti di recupero.

89' - Calcio di punizione per la Lazio, batte Milinkovic: pallone alto sopra la traversa.

88' - Ultimo cambio per la Lazio: esce Hisaj per Lazzari.

86' - Vicario neutralizza Immobile, parato il calcio di rigore.

85' - Calcio di rigore per la Lazio, Giua punisce il fallo di Luperto, che viene ammonito, su Immobile.

80' - Giua cambia idea e va a rivedere l'azione al Var, il direttore di gara decide di non dare il gol.

79' - Gol confermato! All'Olimpico adesso è 3-3.

78' - Gioco fermo per un possibile tocco di mano dello spagnolo in occasione della rete.

77' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL! Mischia selvaggia in area di rigore, Vicario para ma la palla sbatte su Patric che di petto la manda in porta.

75' - L'Empoli torna in vantaggio, cross di Marchizza e Di Francesco lasciato colpevolmente solo deve solo mettere in porta.

72' - Altro doppio cambio per l'Empoli: fuori La Mantia e Ricci per Pinamonti e Viti.

71' - Giua ammonisce Luis Alberto per proteste.

70' - La Lazio protesta per un calcio di rigore con Zaccagi atterrato in area da Bandinelli.

69' - Tutto ok per Giua si può proseguire.

68' - Check in corso per un possibile tocco di mano in area della Lazio.

67' - La Lazio a un passo dal vantaggio! Prima una grande parata di Vicario, poi la conclusione di Milinkovic non inquadra lo specchio della porta.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Cross di Felipe Anderson per Milinkovic che con un destro preciso beffa Vicario e sigla la rete del 2-2.

62' - Cambio per l'Empoli: fuori Bajrami dentro Stulac.

61' - Altro giallo estratto da Giua, ammonito Marusic per il fallo su Di Francesco.

58' - Doppio cambio per Sarri: escono Cataldi e Pedro, dentro Leiva e Zaccagni.

58' - Lazio ancora vicina al pareggio, di nuovo Luis Alberto calcia in porta. La palla termina al lato di un soffio.

57' - Si fa vedere l'Empoli con il tiro di Bandinelli, conclusione che termina alta.

52' - Secondo giallo tra le file della Lazio, Giua lo estrae ai danni di Pedro.

50' - Ci prova Luis Alberto dal limite dell'area, la conclusione termina sul fondo.

46' - Doppia occasione in un minuto per la Lazio: prima Immobile e poi Pedro a un passo dal pareggio!

46' - Cambio nell'intervallo per l'Empoli: fuori Zurkowski, dentro Bandinelli.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO - Un avvio shock quello della Lazio che in soli dieci minuti si trova già sotto di due reti: prima il segno di Bajrami dal dischetto e dopo due minuti quello di Zurkowski. Dopo però il gioco è quasi solo appannaggio dei biancocelesti che accorciano le distanze con Immobile e colpiscono anche una traversa con Felipe Anderson. Due i cambi forzati: Acerbi da una parte e Parisi dall'altra, usciti dal campo entrambi per infortunio.

45' + 3' - Termina il primo tempo all'Olimpico, squadre a riposo sul punteggio di 1-2.

45' - Saranno tre i minuti di recupero.

43' - Henderson ci prova dalla distanza, la palla termina in curva.

42' - La Lazio protesta con Giua per una possibile trattenuta di Luperto su Milinkovic in area, per il direttore di gara si può proseguire.

39' - Lazio a un passo dal pareggio, bellissima conclusione di Pedro che termina alta di un soffio.

37' - Altro tiro dalla distanza di Milinkovic, il pallone termina viene deviato in angolo.

33' - Subito un giallo per il neo entrato Marchizza punito per il fallo su Felipe Anderson.

32' - Cambio forzato anche per Andreazzoli: esce Parisi per infortunio, al suo posto Marchizza.

29' - Traversa della Lazio! Ottimo contropiede della Lazio con Luis Alberto che in area di rigore serve il brasiliano: conclusione che colpisce il legno e termina fuori.

26' - Forcing Lazio, ci prova anche Milinkovic dalla distanza ma il portiere dell'Empoli la fa sua.

25' - Altra conclusione insidiosa di Immobile, para Vicario.

24' - Primo cambio forzato per Sarri: fuori Acerbi dentro Patric.

22' - Gioco fermo per l'infortunio di Acerbi che dopo uno scatto è rimasto a terra e ha chiesto il cambio.

19' - Ancora Lazio in avanti con una bella ripartenza di Felipe Anderson, il brasiliano arriva al tiro che viene murato.

18' - Primo ammonito in casa Lazio, si tratta di Luiz Felipe.

16' - Ottima chiusura in angolo di Acerbi che toglie il pallone appena prima che possa arrivare Henderson.

14' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Crossi di Milinkovic perfetto per un Ciro Immobile che si trova al posto giusto al momento giusto. Girata di testa del numero 17 che non lascia scampo a Vicario.

10' - Primo squillo della Lazio con Immobile, grande parata di Vicario ma Giua aveva fermato il gioco per un fallo di Pedro su Ricci.

9' - Primo giallo del match, Giua lo estrae ai danni di Parisi per una trattenuta su Felipe Andersom.

7' - L'Empoli raddoppia con Zurkowski. Difesa della Lazio completamente in bambola e ora sotto di due reti.

5' - Gol dell'Empoli. Dal dischetto Bajrami spiazza Strakosha e segna la rete del vantaggio.

4' - Calcio di rigore per l'Empoli. Uscita in netto ritardo di Strakosha, che riceve un pallone scomodo da Hysaj, su Di Francesco. Giua sicuro indica subito il dischetto.

1' - Partiti! Giua fischia, inizia il match dell'Olimpico tra Lazio e Empoli!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Squadre in campo all'Olimpico per il riscaldamento. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio della prima gara del 2022.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Empoli, match valido per la 20esima giornata di Serie A. Prima gara del nuovo anno per la Lazio di Sarri che cerca la terza vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Genoa e Venezia. L'Empoli di Andreazzoli vuole invece riscattare la sconfitta subita per mano del Milan nell'ultima gara del 2021. Appuntamento alle 14:30 per il fischio d'inizio della sfida!