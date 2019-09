RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Genoa 4-0: due gol per tempo annichiliscono i rossoblu

Serie A TIM 2019-2020, 6ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 29 settembre 2019, ore 15:00

Lazio - Genoa 4-0 (7' Milinkovic, 40' Radu, 59' Caicedo, 78' Immobile)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Vavro, Patric, Bastos, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Berisha, Parolo, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Radu; El Yamiq, Romero, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Cassata, Barreca; Kouamè, Sanabria. A disp.: Jandrei, Marchetti, Biraschi, Goldaniga, Zapata, Ankersen, Jagiello, Pajac, Schone, Favilli, Pinamonti, Pandev. All.: Aurelio Andreazzoli

ARBITRO: Pairetto (sez. Torino)

ASSISTENTI: Ranghetti e Bottegoni

IV UOMO: Illuzzi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

FINE PARTITA

90' - Un magnanimo Pairetto non concede recupero. Lazio - Genoa termina qui, 4-0! Prestazione importantissima della squadra di Inzaghi, che si scrolla di dosso critiche e accuse di scarso cinismo. Tornano a Genova con la coda tra le gambe i rossoblu, questo pomeriggio non c'è stata partita.

90' - Chiede un rigore Caicedo, ma per Pairetto è simulazione. Giallo per l'ecuadoriano.

89' - I biancocelesti tentano l'affondo finale per la cinquina.

88' - Ultimi minuti di partita, oggi si è vista solo la Lazio. Genoa presente a sprazzi.

87' - La Curva Nord chiede affettuosamente un "saluto" ad Andreazzoli. Che ritorno da incubo per l'ex Roma.

86' - Esce Immobile, standing ovation per lui. Dentro l'ex Liverpool subito tignoso.

85' - Inzaghi ha pronta l'ultima mossa. Adekanye farà il suo esordio in Serie A.

84' - Bravo Marusic a chiudere su Pajac. Il montenegrino si guadagna anche la rimessa dal fondo.

83' - Perfetto Radu in chiusura. Che partita del romeno!

82' - Genoa che ora si difende a 5. Andreazzoli teme l'imbarcata.

81' - Dopo il gol Ciro è stato travolto dall'abbraccio di tutti i suoi compagni, mister e panchinari compresi.

80' - Caicedo fa impazzire lo stadio con un colpo di tacco a servire Lulic.

79' - Discesa incredibile di Luiz Felipe che dopo una serpentina fino a metà campo serve con un passaggio filtrante Immobile: Ciro deve solo correre, prendere la mira e insaccare di piatto alla sinistra di Radu. La difesa del Genoa non c'è più, 4-0!

78' - GOOOOOLLLL!!!! CIROOOOOOO!!! IMMOBILEEEEE!!!!! 4-0!!!!

77' - Super anche la prestazione di Radu. La coppia formata con Lulic quest'oggi ha vissuto nuovamente i fasti di un tempo. I due senatori restano fondamentali per questa Lazio.

76' - Kouamè atterrato in area. Ma l'intervento di Acerbi è sul pallone, lascia correre Pairetto.

75' - Ritmi bassissimi in questo momento. Inzaghi prepara l'ultima sostituzione.

74' - Seconda sostituzione per la Lazio. Neanche a dirlo, Sergej viene accompagnato dall'ovazione del popolo laziale. Grande prestazione del Sergente. Al suo posto entra Parolo.

73' - Ci prova il Genoa dalla sinistra. Il cross basso viene messo in corner dall'intercetto in scivolata di Luiz Felipe.

72' - Provano uno schema i rossoblu, ma spazza con tranquillità la difesa della Lazio.

72' - Calcio d'angolo per il Genoa.

71' - Disimpegno super di Milinkovic nell'area di rigore della Lazio, il serbo si prende gioco di tutto l'attacco genoano e poi scarica su Leiva. Applaude ancora lo stadio, entusiasta per la prestazione dei biancocelesti.

70' - Caicedo prova il tacco a servire Immobile in contropiede, niente da fare.

69' - Ultimo cambio per il Genoa: fuori Cassata, dentro Shone.

69' - Applausi anche per Luiz Felipe dopo un'ottima chiusura.

68' - Milinkovic subisce un brutto colpo in mezzo al campo, ma Pairetto lascia correre. L'azione degli ospiti si conclude tra le mani di Strakosha.

67' - Punizione dai 40 metri per il Genoa.

66' - Grandissima palla di Sergej per Immobile, Ciro si allarga sul lato destro dell'area di rigore e poi cerca un compagno al centro. Respinge la difesa del Genoa.

65' - Caicedo non si intende con Milinkovic. Il passaggio filtrante del serbo era una buona idea.

64' - Il Genoa prova la reazione d'orgolio, ma il muro composto da Luiz Felipe, Acerci e Radu è invalicabile.

63' - Caicedo era entrato molto bene in partita, la sua presenza al centro dell'attacco biancoceleste aveva già fatto guadagnare campo alla Lazio. Il gol legittima il suo ottimo inizio di gara.

62' - Gestisce palla senza fretta la squadra di Inzaghi.

61' - Genoa tramortito, la Lazio ora ha il dovere di controllare la partita senza patemi d'animo.

60' - Grande gol di Caicedo che viene servito da Milinkovic a tu per tu con l'estremo difensore rossoblu, lo scarta come fosse un Olsen qualunque e poi da posizione defilata mette la palla in buca!

59' - GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! COME NEL DERBY DELLO SCORSO ANNO!!!! CAICEDO SALTA RADU E FA 3-0!!!!!

58' - Batti e ribatti in area, alla fine il pallone stava per finire sul destro già caricato di Immobile. Sul più bello spazza la difesa rossoblu.

57' - Bravo Lulic a recuperare palla sulla sinistra e a conquistarsi calcio d'angolo. Applaude l'Olimpico.

56' - Ora è la Lazio ad avere le mani sul possesso.

55' - "Forza Lazio carica!". La Curva Nord sta spingendo i biancocelesti, basterebbe un gol a chiudere la partita.

54' - Reclama un rigore Caicedo, che aveva tentato la girata in area di rigore. Non c'è nulla per Pairetto.

53' - Prova ad alzare il baricentro la Lazio. Ora anche il gioco di sponda dell'ecuadoriano potrebbe aiutare in tal senso.

52' - Ecco la sostituzione, per certi versi già annunciata nel corso del primo tempo: fuori El Tucu, dentro Caicedo.

51' - Sarà Correa a uscire. L'argentino era uscito malconcio dalla prima frazione.

50' - Si sbraccia Inzaghi verso la panchina. Il mister ha già richiamato Caicedo, tra poco entrerà lui.

49' - Continua ad attaccare il Genoa, non riesce a uscire la squadra di Inzaghi.

48' - Lazio disattenta in queste prime fasi. Una ripartenza sbagliata finisce col concedere corner agli ospiti.

48' - Che occasione per il Genoa. Pajac pesca Sanabria in area, ma l'attaccante non riesce a dare forza al suo colpo di testa, che finisce a lato. Brivido per Strakosha.

47' - Per ora è la squadra di Andreazzoli a gestire il possesso.

46' - Si riparte con un doppio cambio in casa Genoa. Fuori Barreca e Lerager, dentro Pajac e Pandev. Il macedone viene inevitabilmente accolto dai fischi dell'Olimpico.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Pairetto manda tutti negli spogliatoi. Una grande Lazio termina la prima frazione in duplice vantaggio. Il risultato avrebbe anche potuto essere più largo, ma Var e qualche occasione sciupata fissano il punteggio sul 2-0.

46' - Che palla di Milinkovic per Immobile, lanciato verso la porta di Radu anche grazie alla complicità di un difensore rossoblu che scivola al momento di intervenire sul pallone. Ciro però è troppo altruista e serve al centro per Correa, si salva in corner il Genoa. Occasione gigante per il 3-0.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Il giro palla biancoceleste viene interrotto involontariamente da Pairetto, altra bordata di fischi.

43' - E' una grande Lazio adesso, il Genoa sembra annichilito dall'intensità messa in campo dagli uomini di Inzaghi.

42' - Ora i biancocelesti cercano il 3-0! Correa viene lanciato in profondità, riesce a calciare ma trova l'opposizione di Radu, che questa volta risponde al cognome del portiere genoano.

41' - E questa volta è buono! La Lazio si era buttata in avanti a testa bassa alla ricerca del raddoppio che gli era stato negato solo dal Var. Ci ha pensato Radu con un gran gol arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Luis Alberto serve Stefan al limite dell'area: il romeno calcia sul palo lungo, 2-0!

40' - GOOOOOLLLLL!!!!!! 2-0 LAZIO!!!!!! RADUUUU!!!!!

39' - Adesso lo stadio è una bolgia.

38' - Tra le bordate di fischi dell'Olimpico, Pairetto annulla il gol della Lazio per un pestone di Milinkovic su Cassata avvenuto al principio dell'azione del raddoppio. Incredibile.

37' - GOL ANNULLATO DAL VAR.

36' - Confusione generale, Pairetto è andato al Var e ha assegnato un calcio di punizione al Genoa dalla trequarti.

35' - RADDOPPIA LA LAZIO!!!! CHE AZIONE!!! CHE LAZIO!!! LUIS ALBERTO FA 2-0!

34' - Bellissima azione corale della Lazio, che pressa con tutti i suoi effettivi recuperando palla e costruendo un'ottima manovra offensiva. Alla fine al tiro va Leiva, para Radu. Ma la squadra di Inzaghi merita i complimenti.

33' - Buona combinazione tra Kouamè e Sanabria, ma il tiro dell'ex Betis è sbilenco.

32' - Luis Alberto! Il suo tiro dal limite dell'area sfiora la traversa di Radu!

31' - Ottimo disimpegno difensivo della Lazio, che strappa gli applausi del suo pubblico.

30' - Interessante iniziativa sulla sinistra dei biancocelesti, che crossano sulla testa dell'accorrente Milinkovic. Il suo tiro finisce alto di pochissimo!

30' - Bello spunto di Correa, che ora sembra essersi ripreso completamente. La sua percussione centrale viene stoppata solo all'ultimo dal muro rossoblu!

29' - Punizione dai 40 metri per la Lazio.

28' - Ci prova Luis Alberto, ma il suo tiro è debole e centrale.

27' - Continua a scaldarsi Caicedo, anche se con minore intensità.

26' - Fallo su Marusic non ravvisato dall'arbitro. Poi l'azione offensiva continua ma si traduce in un nulla di fatto.

25' - La squadra di Andreazzoli non è doma, ci crede. I biancocelesti devono cercare il raddoppio.

24' - Altra occasione incredibile per il Genoa! Strakosha è bravissimo a salvare due volte sulle conclusioni ravvicinate di Cassata e Lerager. Pairetto aveva però fermato l'azione, prima del secondo tiro era finito in fuorigioco Sanabria.

23' - Correa zoppica, ma c'è! Bello scambio con Luis Alberto, lo spagnolo gli serve un'invitante palla in area, ma il passaggio è troppo forte e sbatte sullo stinco dell'argentino.

22' - Continua a zoppicare il Tucu.

21' - Ahi, brutti segnali da Correa. L'argentino sta zoppiccando in mezzo al campo. Inzaghi manda subito a scaldare Caicedo per precauzione.

20' - No! Che occasione per Ciro! Il 17 biancoceleste viene lanciato bene in profondità, resiste alla pressione della difesa del Genoa e scarico un mancino forte verso Radu. E' centrale, respinge senza troppo affanno il portiere romeno.

19' - Discesa di Correa che viene però trattenuto e al momento del tiro non riesce a dare potenza al pallone.

18' - Immobile ci prova, corre e si sbraccia tra le maglie della difesa genoana. Per lui prestazione generosa e già un assist, quello per il gol di Sergej.

17' - Sugli sviluppi del corner la Lazio commette fallo in attacco.

17' - Prova il tiro Luis! La sua conclusione potente è deviata in calcio d'angolo.

16' - Fallo dai 35 metri per i biancocelesti. Sul pallone va Luis Alberto.

15' - La Lazio ora schiaccia il Genoa nella propria metà campo cercando con insistenza il raddoppio.

14' - Grande chance per la Lazio! La manovra offensiva porta i biancocelesti a scambiare nel breve in area di rigore, Milinkovic serve Marusic che da posizione defilata carica il destro. Tiro deviato sull'esterno della rete da un difensore rossoblu.

13' - Tenta la soluzione a sorpresa la squadra di Andreazzoli. Criscito tocca corto per Radovanovic, il suo tiro è potente ma finisce a lato.

12' - Punizione dal limite per il Genoa.

11' - Bravo Marusic a mettere in fallo laterale un lancio troppo lungo che sarebbe finito in rinvio dal fondo per il Genoa.

10' - Ha rischiato la Lazio, i rossoblu non sembrano intenzionati a darsi già per vinti.

9' - Che occasione per il Genoa! Strakosha compie un miracolo su colpo di testa di Romero!

8' - Rapido check del Var, ma è tutto buono. Milinkovic era parso in partita fin dalle prime battute, ed è proprio lui a sbloccare il match con un sinistro a giro da fuori area. Palla all'angolino, Radu battuto. A fare l'assist è stato Immobile.

7' - IL GOOOOOOLL DELLA LAZIOOOOOO!!!! HA SEGNATO MILINKOVIC!!!

6' - Bel lancio di Milinkovic per Lulic, l'azione continua con Radu che corre in appoggio e crossa per Marusic. Il montenegrino non riesce a colpire.

5' - Si gioca a ritmi alti, alla Lazio il pallino del gioco.

4' - Brivido per i tifosi biancocelesti. Strakosha rischia con i piedi sul pressing di Kouamè.

4' - Non rinunciano a giocare i rossoblu, che pressano alto e con aggressività.

3' - Lerager a terra dopo un contrasto, nulla di grave.

3'- Applausi scroscianti per Senad Lulic, il bosniaco ha interrotto con un grande intervento un possibile contropiede pericoloso del Genoa.

2' - Bel recupero di Milinkovic in sinergia con Luiz Felipe. Sono passati pochissimi istanti, ma il serbo sembra già in partita.

1' - Subito avanti i biancocelesti, che guadagnano due rimesse laterali in posizione avanzata nel giro di pochi secondi.

1' - Si comincia! Alla Lazio il primo possesso.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 14:50 - Dopo il volo di Olimpia, è tempo della lettura delle formazioni. Lazio - Genoa è alle porte.

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 - Oggi torna in campo dal primo minuto Ciro Immobile. La sua esclusione contro l'Inter ha fatto discutere, tanto da provocare l'intervento sul tema del Direttore della Comunicazione della Lazio, Stefano De Martino. Ieri anche Lotito, patron del club, ha dato la sua versione in merito all'esclusione del bomber biancoceleste: "A Immobile (contro il Parma ndr) sono successe due cose. Aveva l'ansia di voler dare un forte contributo, forse perché prima della partita ci avevo parlato io, responsabilizzandolo molto. Poi mi è stato riferito che nell'intervallo aveva accusato un problema fisico e dunque l'allenatore, pensando alla partita di mercoledì contro l'Inter, ha preferito preservarlo".

AGGIORNAMENTO ORE 14:35 - Va riempiendosi l'Olimpico, per la partita di oggi sono previsti circa 30 mila spettatori.

AGGIORNAMENTO ORE 14:20 - Il pre-partita si ripete fino a questo momento identico alla sfida contro il Parma. Musica disco, volume altissimo e la Lazio scende in campo per il riscaldamento tra gli applausi dei suoi tifosi. Sotto la Curva Sud anche il Genoa effettua gli esercizi di riscaldamento.

Buon pomeriggio a tutti gli amici de Lalaziosiamonoi.it da Francesco Mattogno, benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Genoa. Ad appena una settimana di distanza i biancocelesti tornano all'Olimpico con l'auspicio di ripetere la bella prestazione vista contro il Parma. Lo stop di Milano contro l'Inter va cancellato immediatamente, per farlo serve uscire dal match di quest'oggi con i 3 punti. Dinnanzi alla squadra di Inzaghi si presenterà un Genoa ferito. La panchina di Andreazzoli traballa e i rossoblu sono reduci da 1 punto in 3 partite, sta alla Lazio sfruttare questo andamento e rimettersi subito in carreggiata per la corsa al quarto posto.