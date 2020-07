RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Orgoglioso di aver raggiunto un maestro come Zoff"

Terza vittoria di fila, la Lazio rimane in lotta per il secondo posto. Due gol al Brescia, ora ci si giocherà tutto nell'ultima partita di Napoli. Al termine del match Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara. Segui la diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

Quanto è contento del record di punti?

“È motivo di grande orgoglio, sapevamo che già 75 era record, abbiamo migliorato ancora. Speriamo di far bene sabato, stasera volevo una grande partita e l’abbiamo fatta. Il Brescia è venuto a Roma molto concentrato, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi”.

Quanto è orgoglioso del record di Ciro Immobile?

“Abbiamo raggiunto tanti record: di punti, quello di Immobile, quello delle mie panchine. Sono orgoglioso di aver raggiunto un maestro come Zoff. Peccato per Luis Alberto che oggi non è riuscito a fare assist”.

Ultima giornata?

“Ce la giocheremo con Inter e Atalanta che avranno lo scontro diretto. Fortunatamente andremo tutte e tre in Champions e poi vedremo chi si piazzerà meglio alla fine del campionato”.

Pubblicato il 29-07 alle 22.00