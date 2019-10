RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 4-0

Amichevole



12 ottobre 2019, Stadio Mirko Fersini



Lazio - Lazio Primavera 4-0 (27' pt Adekanye, 2' st Cataldi, 25' st Jony, 30' st Moro)



SECONDO TEMPO:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Patric, Leiva, Durmisi; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic, Jony; Lulic (9' Moro), Adekanye. All. Inzaghi.

LAZIO PRIMAVERA (3-4-2-1): Marocco (16' Peruzzi), Cipriano, Jorge Silva, Bianchi; Casasola, Minala (11' Cesaroni), Bertini, Francucci (25' Moschini); Djavan Anderson, Czyz; Zilli. All. Menichini.

30' - Con il gol del classe 2002 si chiude il test in famiglia con la Primavera: 4-0 il risultato al triplice fischio. Primo tempo da 40', ripresa da 30'. Termina la settimana di sosta della squadra di Simone Inzaghi.

30' - Eccolo, il gol di Raul Moro, è il 4-0! Lo spagnolo ci prova con un altro slalom, la palla arriva ad Adekanye che lo serve dopo un paio di finte. L'ex Barca riceve il pallo e calcio, il tiro deviato sorprende Peruzzi per il poker finale.

28' - Stavolta sbaglia Raul Moro, che egoisticamente non serve Parolo che si era proiettato nella metà campo della Primavera, rimasta scoperta.

27' - Jony batte a sorpresa e pesca Milinkovic solo in area di rigore. Tentativo ciccato del serbo, si resta sul 3-0.

26' - Grande discesa di Jony sulla fascia mancina. Lo spagnolo, arrivato quasi al limite, viene abbattuto dall'intervento in scivolata di Czyz. Fallo piuttosto duro del centrocampista polacco.

25' - Per la Primavera esce Francucci ed entra Moschini.

24' - Gol di Jony, 3-0! Grande punizione dello spagnolo, che sorprende Peruzzi sul proprio palo. Conclusione forte e precisa.

22' - Fallo di Jorge Silva su Lazzari. Ci sarà una punizione da posizione pericolosa per la Lazio.

16' - Dentro Mattia Peruzzi, figlio di Angelo, tra i pali della Primavera. Il portiere subentra a Marocco.

15' - Occasionissima per la Primavera: Zilli vince un contrasto con Durmisi e si presenta dalle parti di Guerrieri. Il portiere mura il tocco sotto dell'attaccante e anche il successivo tentativo di tap-in di Djavan Anderson.

13' - Bella discesa sulla destra di Lazzari che prova l'assist in mezzo per Adekanye. Petrica è attento e chiude in scivolata.

11' - Un cambio per Menichini: fuori Minala, dentro Cesaroni.

10' - Subito un'occasione per Raul Moro che riprende da dove aveva lasciato. Altra serpentina e tentativo di cucchiaio a tu per tu col portiere. Palla fuori.

9 - Un cambio per Inzaghi che premia Raul Moro, il migliore in assoluto del primo tempo. Il baby spagnolo prende il posto di Lulic e affianca Adekanye nell'attacco della prima squadra.

6' - Adekanye chiede un calcio di rigore per un contatto con Jorge Silva. L'arbitro lascia proseguire.

2' - Gol della Lazio, 2-0: Cataldi pressa Bianchi al limite dell'area, gli strappa il pallone e insacca col destro all'angolino. Battuto Marocco.

1' - Parte il secondo tempo.

Intervallo

PRIMO TEMPO:



LAZIO (3-5-2) - Guerrieri; Patric, Leiva, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Lulic; Caicedo, Adekanye. All. Inzaghi.



LAZIO PRIMAVERA (3-5-2) - Furlanetto; Cipriano, Petricca, Pica; De Angelis, Shehu, Minala, Shoti, Jony; Russo, Raul Moro. All. Menichini.



40' - Termina il primo tempo! Finisce 1-0 per la prima squadra. Gara molto equilibrata.



39' - Ancora Raul Moro! Si è svegliato il talentino spagnolo. Guerrieri con un altro grande intervento mette in corner.

38' - Gran numero di Raul Moro che si fa beffa di Parolo poi calcia a giro sul secondo palo Guerrieri si oppone.



36' - Occasione per la Lazio Primavera! Russo dalla sinistra mette un pallone insidioso al centro sul quale arriva prima di tutti De Angelis. Tiro ribattuto.

33' - Bella iniziativa di Raul Moro che viene fermato da Milinkovic con un fallo.



27' - Stavolta è tutto regolare: l'ha sbloccata Adekanye. Gran ripartenza di Lulic che serve l'ex Liverpool in area. Ottimo il controllo e la conclusione sotto la traversa su cui Furlanetto non può nulla.

21' - Ripartenza veloce di Lazzari che serve Cataldi, il tiro cross del centrocampista viene ribattuto da Furlanetto.



18' - Gol di Adekanye annullato. L'ex Liverpool aveva battuto Furlanetto con un gol in spaccata.



15' - Succede davvero poco in questo primo quarto d'ora di gioco. Possesso palla a favore della prima squadra, la Primavera prova qualche ripartenza in contropiede.



10' - Azione personale di Adekanye, che porta a spasso il pallone per trovare lo spazio per calciare. Tiro respinto da Furlanetto.



5' - Primi cinque minuti di studio in campo fra le due squadre, ritmi molto blandi.



1' - Partiti



FORMELLO - Ultimo giorno di allenamenti della settimana in quel di Formello per la Lazio di Simone Inzaghi. In scena quest'oggi va un'amichevole contro la formazione Primavera allenata da Leonardo Menichini. Un test in famiglia per mantenere il ritmo partita. Entrambe le due formazioni dovranno vedersela contro l'Atalanta nel prossimo turno di campionato.



