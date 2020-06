RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Ternana 7-2, doppiette per Immobile e Vavro

Finisce 7-2 l'amichevole a Formello fra Lazio e Ternana. Inzaghi non fa sconti e manda in scena due tempi pieni da 45 minuti. Il miglior modo per ritrovare la giusta condizione. Doppiette per Immobile e Vavro, vanno a segno anche Milinkovic, Caicedo e il giovane Luca Falbo.



AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Allo scadere azione tutta targata Primavera. Palla al centro di Moro, Falbo anticipa tutti e mette dentro il 7-2. Ultima azione prima del fischio finale. Si chiude così l'amichevole.

AGGIORNAMENTO ORE 20.03 - Ci ha preso gusto Vavro, doppietta per lui.



AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Girandola di cambi per Inzaghi.



Lazio (3-5-2) - Strakosha; Bastos, Vavro, Jorge Silva; Armini, Djavan Anderson, Cataldi, Falbo, Lukaku; Andrè Anderoson, Raul Moro

AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Dilaga la Lazio. La Ternana rinvia corto sugli sviluppi di un corner biancoceleste, Vavro raccoglie la respinta insaccando all'angolino.



AGGIORNAMENTO ORE 19.53 - Eccolo il quarto gol della Lazio. Doppietta di Immobile con un gol spettacolare che raccoglie gli applausi dei presenti. Solito cross teso al centro di Lazzari. Immobile scivola in area, ma da terra riesce a colpire al volo, insaccando il pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 19.51 - Cambia ancora Inzaghi. Dentro Andrè Anderson e Vavro, al posto di Milinkovic e Patric.



AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Lazio che prova a trovare la quarta rete. Sfiora la doppietta Milinkovic con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla a lato di poco.



AGGIORNAMENTO ORE 19.39 - Parolo attaccato si fa sradicare il pallone sulla trequarti. Verna servito in profondità trafigge Strakosha con un diagonale preciso.

AGGIORNAMENTO ORE 19.32 - Tre cambi per Simone Inzaghi che inserisce Bastos, Cataldi e Correa al posto di Radu, Luis Alberto e Caicedo. Cataldi si piazza in regia, con Parolo che va a fare la mezzala.



Lazio (3-5-2) - Strakosha, Patric (Vavro), Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic (Andrè Anderson), Cataldi, Parolo, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Proto, Alia, Lukaku, Anderson, Armini, Silva, Falbo, R. Moro, Vavro.



Ternana (4-3-3): Marcone; Diakité, Russo, Bergamelli, Mucciante; Nesta, Nesta, Verna; Onesti, Torromino, Marilungo. A disp. Niosi



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - La Ternana cambierà per intero la formazione. Pronto a subentrare anche Gianmarco Nesta, nipote dell'ex capitano della Lazio, e Mobido Diakitè, ex della sfida. Cambia anche il modulo, 4-4-2 classico per la Fere.

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Termina in questo istante il primo tempo. Ben 45 minuti di gioco, come una partita regolamentare. Probabile che la seconda frazione sia più corta.

AGGIORNAMENTO ORE 19.08 - Superata la mezzora di gioco. Per il momento si continua a correre. Caicedo con una veronica al limite dell'area supera due difensori della Ternana, che sono costretti a stenderlo per evitare di mandarlo a rete. Numero di pregevole fattura dell'ecuadoregno.

AGGIORNAMENTO ORE 18.57 - Lazzari sul fondo raccoglie un tiro deviato di Caicedo servendolo a Immobile. L'attaccante partenopeo apre il piattone e batte Iannarilli.



AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Lazio pericolosissima con un calcio di punizione dal limite dell'area di Jony. Pallone che si stampa sul palo. Sulla respinta ci prova Luis Alberto con un piazzato che Iannarilli riesce a ribattere.



AGGIORNAMENTO ORE 18.48 - Accorcia le distanze l'esperto Vantaggiato, che raccoglie un pallone sporco in area e lo deposita in rete, battendo Strakosha. Subito dopo primo cambio nella Ternana: entra in campo Russo al posto di Suagher.



AGGIORNAMENTO ORE 18.42 - Milinkovic ruba il pallone in area a Suagher, poi con un tiro di precisione batte l'ex Lazio Primavera Iannarilli. 1-0 per i biancocelesti. Pochi minuti dopo arriva anche il raddoppio con Caicedo, servito al centro dell'aria da Immobile, dopo una combinazione con Luis Alberto.



AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Ecco anche la formazione della Ternana allenata da Gallo.



Ternana (4-3-1-2) - Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Parodi, Verna, Palumbo, Paghera; Defendi, Ferrante, Vantaggiato. A disp. Marcone, Bergamelli, Diakitè, Mucciante, Russo, Damian, Nesta, Onesti, Torromino, Marilungo, Niosi All. Gallo



AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Ecco la formazione della Lazio. Inzaghi sceglie il solito 3-5-2. Parolo, con la fascia da capitano al braccio, sostituisce Leiva in regia, Caicedo parte al fianco di Immobile. Patric completa il terzetto difensivo con Acerbi e Radu. Partita cominciata in questo istante.



Lazio (3-5-2) - Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Guerrieri, Proto, Alia, Lukaku, Anderson, Correa, Armini, Bastos, Cataldi, Silva, Falbo, R. Moro, Vavro.



PRIMO TEMPO - Test amichevole al Mirko Fersini di Formello fra Lazio e Ternana, formazione militante nel campionato di Serie C. Per i ragazzi di Inzaghi l'occasione di mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto prepararsi alla sfida contro l'Atalanta in programma il 24 giugno. La gara si svolgerà ovviamente a porte chiuse, in due tempi da 40 minuti. Fischio d'inizio alle ore 18.30, arbitra il signor Buzzi di Roma.

Pubblicato il 20/06