RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Torino 0-1, Ilic punisce i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A TIM | 31ª giornata

Sabato 22 aprile, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (80' Pellegrini), Patric (69' Casale), Romagnoli, Hysaj (69' Lazzari); Milinkovic, Vecino (53' Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (53' Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Bertini, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (77' Gravillon), Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic (68' Karamoh); Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Bayeye, Lazaro, Adopo, Seck, Ricci, Miranchuk, Gineitis. All. Juric.

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Tolfo - Rossi

Quarto Uomo: Minelli

VAR: Nasca

A.VAR: Pezzuto

LAZIO - TORINO 0-1 (43' Ilic)

SECONDO TEMPO

95' - Termina la gara dell'Olimpico.

93' - Lazio in forcing totale ma la squadra di Sarri non riesce a trovare la rete del pareggio.

91' - Lazio a un passo dal vantaggio! Conclusione pericolosa di Luis Alberto, Milinkovic non trattiene ma poi la difesa granata spazza via.

90' - Cinque minuti di recupero alla fine della gara.

89' - Girata di testa di Milinkovic, la fa sua Vanja.

88' - Lazio vicina al gol, bellissimo cross di Pellegrini, Zaccagni non ci arriva di un soffio.

86' - Occasione per il Torino, conclusione insidiosa di Sanabria, Romagnoli manda in angolo.

85' - Immobile tenta la rovesciata, la palla termina sul fondo.

85' - La Lazio prova a spingere ma non riesce a scardinare la difesa del Torino.

80' - Ultimo cambio per la Lazio: fuori Marusic per Pellegrini.

79' - Giallo anche per Lazzari, punita l'entrata su Karamoh.

78' - Subito ammonito Gravillon per il fallo su Marusic.

77' - Altro cambio per il Torino: fuori Singo per Gravillon.

76' - Buona chance per la Lazio con Milinkovic che però non calibra bene il tiro.

69' - Altro doppio cambio per la Lazio: esce Hysaj per Lazzari, dentro anche Casale per Patric.

68' - Cambio per il Torino: esce Radonjic per Karamoh.

66' - Bella ripartenza di Felipe Anderson che però sbaglia il tempo del passaggio e non riesce a servire nessun compagno di squadra.

63' - Conclusione dalla distanza di Luis Alberto, la fa sua V. Milinkovic-Savic.

62' - Giallo anche per Singo, il granata punito per aver rallentato la battuta del calcio d'angolo della Lazio.

62' - Altro giallo in casa Torino, ammonito Rodriguez per il fallo su Felipe Anderson.

60' - Conclusione pericolosa di Luis Alberto, lo spegnolo però viene pescato in fuorigioco.

55' - Azione pericolosa del Torino ancora con Radonjic, respinge Provedel.

54' - Conclusione pericolosa di Zacagni che calcia potente di destro, palla di poco fuori.

53' - Doppio cambio per Sarri: esce Pedro per Immobile, fuori anche Vecino per Marcos Antonio.

52' - Lazio vicina alla rete con Felipe Anderson! Il brasiliano non riesce a battere V. Milinkovic-Savic che lo porta sulla linea di fondo, sul proseguo dell'azione il cross del brasiliano viene murato dalla difesa del Torino.

47' - Primo giallo anche in casa Lazio: ammonito Romagnoli per il fallo su Singo.

46' - Inizia la ripresa all'Olimpico, nessn cambio per le due squadre.

PRIMO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo all'Olimpico.

45' - Un minuto di recupero alla fine della prima frazione di gioco.

43' - Altro contatto sospetto in area del Torino tra Ilic e Pedro, anche questa volta il direttore di gara lascia proseguire.

43' - Torino in vantaggio, con un tiro dalla distanza Ilic sorprende Provedel e mette in rete.

37' - Batte Milinkovic, la palla termina tra le braccia del fratello Vanja.

36' - Calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio causato dal fallo di Singo su Zaccagni.

30' - Prima mezz'ora di gara piuttosto movimentata, le due squadre però rimangono sullo 0-0.

26' - Ottima chiusura di Romagnoli che blocca la ripartenza di Sanabria.

24' - Primo ammonito della gara in casa Torino: giallo per Linetty per la brutta entrata su Zaccagni.

21' - Bella discesa di Felipe Anderson sulla fascia, il cross del brasiliano però smorzato dalla difesa del Torino.

19' - Toro pericoloso! Conclusione insidiosa di Radonjic, Provedel manda in angolo.

15' - Chance per la Lazio! Mischia nell'area granata ma nessun biancoceleste riesce a impattare il pallone e alla fine la difesa del Torino riesce ad allontanare il pallone.

12' - Contatto sospetto in area del Torino tra Hysaj e Singo, per il direttore di gara si può proseguire.

11' - Azione prolungata della Lazio in attacco con un bel giro palla del centrocampo, alla fine la difesa del Torino riesce a liberare.

8' - Bella chiusura di Marusic che blocca Radonjic e facilita l'uscita di Provedel.

7' - Dopo un inizio sprint della Lazio il Torino cerca di abbassare il ritmo, gara comunque vivace.

1' - Lazio a un passo dal vantaggio alla prima azione di gioco! Zaccagni mira la porta di testa, Milinkovic-Savic salva sulla linea!

1' - Partiti! Inizia il match dell'Olimpico tra Lazio e Torino!

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Lazio e Torino sono in campo per il riscaldamento. Mezz'ora al fischio d'inizio del match dell'Olimpico.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Torino. La squadra di Sarri, una settimana dopo la vittoria rotonda contro lo Spezia, torna in campo per poter confermare il secondo posto in classifica, mantenendo il giusto distacco dalle inseguitrici e soprattutto dalla Juventus tornata a -2 dai biancocelesti. Davanti a sé troverà il gruppo guidato da Juric reduce dal pareggio interno contro la Salernitana.