RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Zenit 3-1, biancocelesti consolidano il secondo posto

UEFA Champions League 2020-2021

Lazio - Zenit San Pietroburgo

Girone F - 4ª giornata

Martedì 24 novembre 2020, ore 21:00

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. A disp.: Strakosha, Furlanetto, Luiz Felipe, Radu, Armini, Fares, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, Andreas Pereira, Caicedo, Muriqi. All. Simone Inzaghi

ZENIT (3-5-2): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Santos, Mostovoy; Erokhin, Dzyuba. A disp.: Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamkin, Prokhin, Sutormin, Musaev. All.: Sergej Semak.

Arbitro: Michael Oliver

Assistenti:Stuart Burt e Simon Bennett

Quarto uomo: Andrew Madley

V.A.R.: Chris Kavanagh

A.V.A.R.: Craig Pawson

Marcatori: 3' e 55' rig. Immobile (L), 22' Parolo (L), 25' Dzyuba.

Ammoniti: 38' Barrios (Z), 76' Rakitskyy (Z), 88' Acerbi

PREMI F5 PER AGGIORNARE

93' - Termina il match! La Lazio batte 3-1 lo Zenit e consolida il secondo posto nel girone F in attesa delle ultime due giornate

90' - Saranno tre i minuti di recupero

88' - Ammonito Acerbi per fallo su Malcom

87' - Bene anche Pepe Reina che si oppone e blocca il tiro di Driussi dopo una bella azione dei russi

84' - Lazio vicinissima al 4-1: bel contropiede con Muriqi che lancia Luis Alberto, lo spagnolo si accentra e trova il kosovaro che calcia a colpo sicuro e trova il miracolo di Kerzhakov che mette in angolo

82' - Proteste Lazio per un contatto tra Rakitskyy e Muriqi in area ospite, ma l'arbitro lascia correre. Le immagini lasciano più di qualche dubbio

80' - Ultimo cambio nella Lazio con Muriqi che va a rivelare un applauditissimo Ciro Immobile.

76' - Ammonito Rakitskyy per fallo su Akpa Akpro

73' - Altre due sostituzione per lo Zenit: escono Zhirkov e Erokhin, entrano al loro posto Azmoun e Shamkin

68' - Altra doppia sostituzione nella Lazio con Cataldi che subentra a Lucas Leiva, mentre Fares fa rifiatare Lazzari. L'algerino prende posto sulla sinistra, Marusic cambia fascia e si mette sulla destra

67 - Ci prova Malcom che si accentra e prova il destro, blocca sicuro Reina

62' - Uno spoettacolo quando la Lazo gioca palla a terra: Immobile apre a sinistra per Marusic, Adam premia l'inserimento di Acerbi che crossa per Correa, colpo di testa dell'argentino e pallone che termina alto per un'azione che avrebbe meritato un epilogo migliore

61' - Terzo gol anche del Borussia Dortmund, ancora con Haaland

60' - Immediata la risposta di Simone Inzaghi che richiama Patric e Parolo, al loro posto entrano Luiz Felipe e Akpa Akpro. Non cambia nulla a livello tattico con il collaudatissimo 3-5-2 confermato

59' - Doppio cambio nello Zenit: escono Barrios e Mostovoy, entrano Driussi e Musaev

55' - GOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile è implacabile dal dischetto, conclusione potente di destro dal dischetto Kerzhakov intuisce ma non può nulla 3-1

54' - Calcio di rigore per la Lazio! Immobile steso in area da Barrios dopo una bella imbeccata di Correa per Lazzari, l'esterno ha trovato Ciro in area che è stato steso. Per il centrocampista dello Zenit poteva starci il secondo giallo che avrebbe lasciato in dieci gli ospiti, ma il direttore di gara ha deciso di non estrarre il cartellino per il calciatore

52' - Ci prova Lovren su punizione dai venti metri, il destro a girare si impenna e si perde alta sopra la porta di Reina

49' - Lazio che parte forte anche nella ripresa: punizione di Luis Alberto, serie di batti e ribatti, sponda di Acerbi per Immobile che stoppa e prova il tiro, ma cicca il pallone e Kerzhakov blocca sicuro

47' - Intanto il Borussia Dortmund ha raddoppiato contro il Bruges grazie alla rete di Sancho

46' - Inizia la ripresa senza nessun cambio. Calcio d'avvio della Lazio

SECONDO TEMPO

45+1- Termina la prima frazione: Lazio in vantaggio per 2-1, ma troppe occasione sprecate per un divario che sarebbe potuto essere più ampio

45+1' - Altra chance per la Lazio: Parolo ruba palla, Lucas Leiva lancia Correa che vede l'inserimento di Lazzari, l'esterno tutto solo davanti a Kerzhakov ma si lascia ipnotizzare dal portiere che respinge e blocca la sua conclusione

45' - Ci sarà un minuto di recupero

39' - Lazio vicinissima al 3-1: azione tipica di Correa che fa impazzire la retroguardia dello Zenit, supera tre avversari e mette al centro per il sinistro di Parolo che esce di poco

38' - Ammonito Barrios per una trattenuta su Ciro Immobile

36' - Non ce la fa Santos e lo Zenit è costretto a usare il primo cambio: al posto del brasiliano entra Sutormin.

33' - Problemi per Santos dopo un contrasto con Immobile, medici ospiti in campo per il giocatore che sembra aver subito un infortunio alla caviglia

30' - Tante occasioni in questa prima mezz'ora di gara, con tre gol e tante chance da una parte e dall'altra

28' - Clamorosa occasione per la Lazio per chiudere il match: Correa ruba il pallone a Malcom al limite e riparte con un contropiede velocissimo, l'argentino premia l'inserimento di Luis Alberto che prova il pallonetto su Kerzhakov, pallone corto e il portiere respinge prma di petto e poi blocca

26' - Calo di concentrazione della Lazio che perde un altro pallone sulla trequarti, Malcom serve Erokhin che calcia dal limite, palla alta

25' - Lo Zenit dimezza lo svantaggio con Dzyuba, l'attaccante ospite stoppa palla in area e con un preciso sinistro batte Reina 2-1

22' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Il raddoppio della Lazio con Marco Parolo. Splendida azione palla al piede di Correa che serve Parolo, il centrocampista carica la conclusione ed esplode il destro rasoterra che non lascia scampo a Kerzhakov 2-0

20' - Intanto il Borussia Dortmund sblocca il risultato con il Bruges, a segno il solito Haaland

19' - Luis Alberto si accentra ed esplode il destro su cui Kerzhakov si tuffa e respinge la conclusione

17' - Luis Alberto apprezzabile anche in fase di copertura, splendida chiusura in area biancoceleste sulla ripartenza dello Zenit

16' - Zenit che soffre la manovra della Lazio, ancora sulla sinistra con Luis Alberto e Marusic che liberano in area Correa, l'argentino prova il numero dei suoi in area e viene chiuso al momento del tiro con il pallone che finisce nelle braccia di Kerzhakov

12' - Lo Zenit non riesce a tenere Francesco Acerbi che sulla sinistra continua a far impazzire la difesa ospite. Gli ospiti riescono a mettere in corner con qualche affanno

10' - Ancora la Lazio sulla sinistra con Acerbi, nel ruolo di ala aggiunta, altro cross insidioso su cui Kerzhakov allontana di pugno e la difesa ospite allontana il pericolo

9' - Lazio che spinge ancora sulla sinistra con la sovrapposizione di Acerbi che mette al centro per Parolo, colpo di testa del centrocampista che complice una deviazione finisce sul fondo. Corner per i biancocelesti

5' - Lo Zenit prova a reagire con Erokhin che viene fermato al limite da Acerbi

3' - GOOOOOOOOOOOL! Lazio subito in vantaggio con Ciro Immobile. Botta del numero 17 dal limiteche non lascia scampo a Kerzhakov e si infila sotto l'incrocio. 1-0

2' - Lazio subito in pressione e che usa le fasce con la discesa di Acerbi sulla sinistra, ma Correa viene chiuso al momento del cross

1' - Inizia il match, primo pallone giocato dai russi.

PRIMO TEMPO

ORE 20:58 - Lazio e Zenit che entrano in campo con l'inno della Champions. Aquile in maglia blu che attaccheranno verso la Curva Nord, campo inverso per i russi che in completo bianco cercheranno la porta di Reina situata sotto la Sud

ORE 20:45 - Formazioni che tornano in campo

ORE 20:40 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento prepartita. Confermate le indiscrezioni della vigilia e gli undici delle due squadre

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Zenit, valido per la quarta giornata del girone F di Champions League. I biancocelesti potrebbero potrebbero ipotecare gli ottavi di finale qualora riuscissero a battere i russi e nell'altra gara del gruppo arrivasse un successo del Borussia Dortmund sul Bruges. La squadra di Inzaghi, però, intanto dovrà fare il proprio compito e superare la compagine di Semak.

PREMI F5 PER AGGIORNARE