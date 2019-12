RIVIVI LA DIRETTA - Rennes - Lazio 2-0, decide una doppietta di Gnagnon

SEGUI IN CONTEMPORANEA LA DIRETTA DI CLUJ - CELTIC CLICCANDO QUI



Rennes - Lazio 2-0 (30', 87' Gnagnon)

Europa League 2019/20 - 6ª giornata Gruppo E



Roazhon Park di Rennes - Giovedì 12 dicembre, ore 18:55

Formazioni ufficiali

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Doumbia; Da Cunha (77' Del Castillo), Grenier, Léa-Siliki (74' Camavinga), Tait; Gboho, Siebatcheu (70' Niang). A disp.: Mendy, Da Silva, Morel, Guitane. All.: Julien Stephan

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro (74' Falbo), Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (59' Berisha), Jony; Caicedo, Immobile (68' Adekanye). A disp.: Guerrieri, Alia, Luiz Felipe, Correa. All.: Inzaghi.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

Assistenti: Uroš Stojković (SRB) - Milan Mihajlović (SRB)

IV uomo: Novak Simović (SRB)

Ammoniti: Nyamsi, Salin (R), Luis Alberto, Jony, Cataldi (L).

Espulsi: //

Recupero: 1' (PT), 5 (ST).

FINE SECONDO TEMPO

90'+5 - Non succede niente nel recupero. Triplice fischio di Jovanovic, vince il Rennes per 2-0.

90' - Cinque minuti di recupero concessi da Jovanovic.

89' - Giallo per Cataldi per un fallo su Gboho. Era diffidato, salterà la prossima sfida in Europa.

87' - Arriva il raddoppio del Rennes. Lazzari perde il tempo su Tait lasciandogli lo spazio per calciare. Proto respinge il tiro ma sulla ribattuta Gnagnon è il più lesto ad arrivare.

84' - Jony cerca di evitare la perdita di tempo di Boey, che evitava allo spagnolo di battere velocemente la rimessa laterale. Jovanovic ammonisce il giocatore della Lazio.

82' - Tait sfonda in area poi calcia sul primo palo ben coperto da Proto.

77' - Ultimo cambio anche per il Rennes: fuori Da Cunha e dentro Del Castillo.

77' - Angolo conquistato da Falbo. La battuta di Jony finisce sulla testa di Parolo che però non centra lo specchio.

74' - Un cambio per parte. Nella Lazio fuori Vavro e dentro Luca Falbo, classe 2000 all'esordio in prima squadra. Il Rennes inserisce Camavinga al posto di Léa-Siliki.

70' - Cambia anche il Rennes: fuori Siebatcheu e dentro l'ex Milan Niang.

68' - Secondo cambio per la Lazio. Fuori Immobile e dentro Adekanye.



66' - Niente di grave per il difensore della Lazio, già tornato in campo.

65' - Contrasto di Vavro con Gboho, lo slovacco ha la peggio e rimane a terra.

61' - Occasione Lazio! Corner di Jony, Acerbi salta indisturbato ma spedisce alto.

59' - Cambia Inzaghi. Fuori Luis Alberto e dentro Berisha.

57' - Rissa in campo che vede coinvolti in particolare Luis Alberto e il portiere del Rennes Salin. Giallo per entrambi.

53' - Prima azione ben costruita dalla Lazio. Scambio veloce fra Parolo, Caicedo e Immobile. Ci mette una pezza la difesa del Rennes che intercetta l'ultimo passaggio dell'ecuadoregno per il bomber partenopeo.

52' - Inzaghi non è soddisfatto dei suoi e li richiama a gran voce.

50 - Partita fallosa e spezzettata in questi primi 5 minuti di secondo tempo.

47' - Manata di Nyamsi su Immobile. L'arbitro ci pensa poi estrae solo il giallo.

46' - Comincia la seconda frazione. Stavolta è il Rennes a battere

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Duplice fischio, termina la prima frazione.

45' - 1 minuto di recupero concesso da Jovanovic.

42' - Erroraccio di Vavro che regala il pallone al limite dell'area a Da Cunha. Il classe 2001 del Rennes fortunatamente calcia male, sfiorando il palo alla destra di Proto.

40' - Prende la mira Léa Siliki, poi spara alto dal limite dell'area.

34' - Rennes che non si accontenta del vantaggio e prova a cercare il raddoppio. Pressing altissimo degli uomini di Stephan.

30' - Gol del Rennes. Sugli sviluppi di un corner, Acerbi si fa anticipare in area da Gnagnon che mette il fisico, protegge il pallone dopo il rimbalzo e poi scarica verso la porta di Proto. Francesi in vantaggio.

28' - Adesso è risalita la pressione del Rennes. Lazio che non riesce a ripartire.



24' - Occasionissima Rennes! Léa Siliki si accentra partendo dalla destra poi calcia sul secondo palo. Proto deve fare un miracolo per evitare il gol.

21' - Fallo di Parolo su Siebatcheu. Jovanovic lo richiama.

20' - Adesso meglio la Lazio nel palleggio. I biancocelesti fanno girare il pallone con maggiore fluidità.

15' - Bell'inserimento di Parolo che si presenta in area e calcia di forza. Deviazione di Doumbia e pallone in corner.

12' - Fallo di Lèa Siliki su Luis Alberto che non la prende bene. L'arbitro Jovanovic calma subito gli animi.

8' - Cross di Jony, Caicedo anticipato di pochissimo dai difensori del Rennes.

7' - Approccio timido della Lazio in questo inizio. Il Rennes arriva ancora al tiro con Gnagnon, blocca Proto.

4' - Ancora il Rennes in fase offensiva. Jovanovic non fischia un fallo solare a Lazzari facendo ripartire i francesi. Tiro finale di Da Cunha chiuso ancora da Vavro.

3' - Subito bene il Rennes, pericolosa con un cross di Boey. Pallone messo in corner da Vavro.

1' - Comincia puntualissimo il match. Lazio che batte il calcio d'inizio



Aggiornamento ore 18.50 - Tutto pronto, squadre in campo per i saluti di rito. Pochi minuti e si parte.

Aggiornamento ore 18.15 - Entrano in campo anche le due formazioni. La Lazio si riscalda agli ordini di Ripert.



Aggiornamento ore 18.05 - Nell'attesa di veder scendere in campo le squadre per il riscaldamento, i primi a fare il loro ingresso al Roazhon Park di Rennes sono i portieri biancocelesti Proto, Guerrieri e Alia.



PRIMO TEMPO - Ultimo atto del girone di Europa League, la Lazio di Simone Inzaghi in Francia affronta il Rennes, in attesa di conoscere il verdetto anche dell'altra sfida del gruppo E fra Cluj e Celtic. Solo una vittoria in terra francese e una conseguente sconfitta del Cluj contro gli scozzesi, permetterebbe ai capitolini di accedere ai sedicesimi. Acerbi, Lazzari, Luis Alberto e Immobile chiamati agli straordinari dal primo minuto. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Rennes - Lazio.

Pubblicato alle 18.05