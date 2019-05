RIVIVI LA DIRETTA - Torino - Lazio 3-1: partita terminata

Torino-Lazio 3-1

Marcatore: 51' Iago Falque (T), 53' Lukic (T), 66' Immobile (L), 80' De Silvestri (T)

Formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Lukic, Ola Aina; Baselli, Iago Falque; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Moretti, Singo, Berenguer, Rincon, Damascan, Millico, Zaza. All.: Mazzarri.

Indisponibili: Parigini, Djidji

Squalificati: nessuno

Diffidati: Berenguer

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Durmisi, Capanni, Cerbara. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku, Berisha, Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Caicedo, Marusic

Squalificati: Correa

Diffidati: Strakosha, Durmisi, Caicedo, Luiz Felipe

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

Assistenti: Valeriani e Pagliardini

IV Uomo: Pilitteri

Var: Chiffi

Avar: Fiorito

FINE SECONDO TEMPO

90' + 3 - Finisce qui. La Lazio chiude la stagione con una sconfitta per 3-1. E' ottava in classifica.

90' + 2 - Proto! Grande parata del laziale sul tiro di Rincon. Batti e ribatti, palla che resta lì: ci prova anche Zaza, ma la colpisce di mano. Fischia l'arbitro.

90' + 1 - Cross per Belotti, che cerca il numero di tacco. Non gli riesce, la difesa laziale respinge la sfera.

90' - Tre minuti di recupero prima del triplice fischio.

88' - Sirigu costretto a un'altra parata sulla conclusione di Parolo.

87' - Grande personalità, Capanni: appena riceve palla, si coordina e calcia di destro. Sfera di poco fuori.

86' - Conclusione di Immobile, potentissima ma molto centrale. Sirigu ci mette una toppa.

84' - Arriva il momento di Moretti, in campo al posto di Izzo nell'ovazione generale dello stadio Olimpico Gran Torino. Belotti gli dà la fascia da capitano.

83' - Appena entrato in campo, Capanni, commette fallo allargando il gomito su N'Koulou. Giallo per lui.

83' - Esordio di Luan Capanni in Serie A: esce radu.

82' - La Lazio prova a rispondere: Immobile per Cataldi. Intervento di N'Koulou.

81' - Proto si fa trovare pronto sulla conclusione di Zaza, ma non arriva su quella dell'ex Lazio. 3-1 per i padroni di casa.

80' - Gol Torino! De Silvestri segna il 3-1!

79' - Altro cambio per il Torino: esce Bremer ed entra Rincon. Izzo ancora in campo, nonostante avesse chiesto il cambio. Uscirà tra qualche minuto.

78' - Riprende il gioco.

77' - Izzo è a terra, intervenuto lo staff medico. Potrebbe non farcela a continuare.

76' - Biancocelesti ripartono su un errore di impostazione di Izzo. Conclusione di Immobile dalla distanza, fuori misura: palla alta.

74' - Ancora Lazio! Immobile coglie l'assist di Parolo, ma non riesce a calciare benissimo con il destro. Palla fuori.

73' - Acerbi di testa su corner di Romulo: non colpisce la sfera in maniera precisissima, la palla vola alta sulla traversa. Peccato.

71' - Si fa vedere in avanti, Zaza: Acerbi lo infastidisce, facendogli perdere l'equilibrio.

70' - Partita che ora si svolge tutta nella metà campo del Torino: il gol ha dato coraggio ai biancocelesti, che ora cercano il pareggio.

68' - Primo cambio per il Toro: fuori Iago Falque, dentro Zaza.

66' - Si sblocca Immobile, al quindicesimo gol in Serie A! Non segnava dal 7 aprile, in Lazio-Sassuolo. Il centravanti capitalizza un momento di maggiore pressione da parte dei biancocelesti, approfittando del passaggio in profondità di Parolo.

66' - IMMOBILEEEEEE! GOL DI CIROOOO PER LA LAZIOOOOOO! 2-1!

64' - Immobile riesce a liberarsi, approfittando dell'errore di Baselli, ma poi è troppo lento e non riesce a concludere: il centrocampista granata recupera in scivolata.

62' - Bel tiro di Durmisi! Ha cercato il destro, da posizione molto angolata: Sirigu respinge su Romulo, a cui non riesce il tap in.

60' - Lazio in avanti con Lulic: il bosniaco non controlla perfettamente, Izzo libera.

60' - Radu commette fallo su Iago Falque. Punizione per il Toro.

58' - Entra Durmisi, alla decima presenza. Fuori Bruno Jordao.

57' - Intanto, per la Lazio si riscalda Durmisi.

56' - Badelj innesca la ripartenza per Immobile, il centravanti tenta la conclusione: la sfera impatta su N'Koulou. Inserimento dell'ex viola, palla sul fondo.

53' - La Lazio ha provato subito a rispondere, ma invece di preparare l'eventuale pareggio, ha sgombrato il terreno per la ripartenza di Lukic. Brutta uscita di Proto, inefficiente davanti alla conclusione del serbo.

53' - Segna ancora il Torino: 2-0 firmato Lukic.

52' - Torino in vantaggio con Iago Falque ben piazzato davanti a Proto: in occasione di una rimessa laterale, il giocatore granata l'ha buttata dentro. Toro in vantaggio, 1-0.

51' - Gol del Torino: ha segnato Iago Falque.

50' - Riparte il Toro con Lukic! Lo assiste Belotti, che si inserisce in velocità: intervento di Acerbi che sventa una situazione potenzialmente molto pericolosa!

48' - Gran numero di Bruno Jordao, che con due finte si smarca da due maglie granata. Viene poi fermato da Meite.

47' - Corner granata, Belotti colpisce di testa: la sfera vola alta e finisce fuori.

46' - Il Toro conquista subito un corner.

46' - Ricomincia la partita! Nessun cambio.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce qui il primo tempo. Ritmi bassi, poca precisione. Lazio mai davvero pericolosa, in grado però di chiudersi molto bene di fronte a un Toro che prova a impensierirla.

45' - Pericolo Toro: Iago Falque in avanti, cross per Belotti che non ne approfitta, Ola Aina si scaglia sul pallone. Sfera che schizza, ma termina sul fondo.

44' - Corner per la Lazio, tiro all'indietro arpionato da Badelj: conclusione che impatta sulla difesa granata.

43'- Traversone di De Silvestri in area, intercettato dal colpo di testa di Radu.

41' - Badelj in pressione: azione personale, dopo la quale cerca l'assist. La difesa granata intercetta la sfera.

38' - Badelj intercetta la sfera, dopo il tiro di Lukic, ma non riesce a far ripartire i suoi.

37' - De Silvestri riparte sulla sua corsia, Lulic e Acerbi lo limitano. Rimessa laterale per i granata.

35' - Contropiede biancoceleste, Immobile non si capisce con Acerbi e invece di scaricare su di lui la butta in mezzo. Conquistano un corner, i laziali.

33' - Ritmi non esaltanti, finora, all'Olimpico di Torino. Per il momento, l'unica conclusione degna di nota è quella di Ola Aina.

31' - Punizione da zolla pericolosa per il Torino. Radu respinge.

29' - Si fa vedere ancora Bruno Jordao, che apparecchia per Lulic: il traversone per Immobile è facile preda di Sirigu.

28' - Ci prova Belotti, col destro. Acerbi lo mura.

27' - Grande ripartenza di Ciro Immobile, rincorso da Bremer. Tutto solo, il laziale, che perde poi palla dopo l'intervento di Meite in area. Per l'arbitro non c'è nulla.

25' - Conclusione di Ola Aina, non perfetta, a termine di una buona azione granata. Proto blocca senza problemi.

23' - Manovra un po' lenta, quella del Toro, che non riesce a farsi spazio tra le maglie biancoceleste. Dall'altra parte, qualche errore di troppo nelle ripartenze.

20' - Corner raccolto dal colpo di testa di Bastos: la sfera viene respinta dalla difesa granata, che prepara la ripartenza.

19' - Immobile cerca la conclusione dalla distanza: palla che termina sul fondo perdendo velocità, calcio d'angolo.

17' - Altro calcio d'angolo per il Torino, Izzo stacca su Badelj: troppa veemenza, per l'arbitro è fallo.

16' - Attenzione, Lazio: Lukic si porta sul fondo e serve Iago Falque. Provvidenziale l'intervento di Acerbi.

14' - La Lazio attende e continua a coprirsi: l'iniziativa viene lasciata agli avversari, in difficoltà nel cercare di aprirsi qualche spazio.

12' - Primo calcio d'angolo del match per il torino: cross per Belotti, anticipa Radu.

11' - Toro in ripartenza con De Silvestri, bravo Badelj a intercettare poi la palla di Belotti per Iago Falqué. Meno buono il tentativo di far ripartire Immobile.

9' - Tante palle perse, tanti errori, tanti contrasti: le due squadre non si scoprono.

6' - Lazio che chiude ogni spazio, brava poi a spezzare il palleggio granata per cercare di ripartire.

4' - Immobile in pressione su Sirigu, il portiere granata sbroglia la situazione.

3' - Punizione per la Lazio, Radu subisce fallo da Belotti.

2' - Si fa subito vedere Bruno Jordao, in ripartenza. Si spinge in pressione tutto solo, la difesa granata fa buona guardia.

1' - Inizia la partita! Primo pallone del Toro

PRIMO TEMPO

15.00 - Squadre schierate in campo, mentre risuona l'inno della Serie A: tutto pronto per il fischio d'inizio.

14.58 - Squadre nel tunnel: tra poco si comincia.

14.50 - Giro di campo per Moretti, che saluta il pubblico granata. Urbano Cairo gli consegna una targa.

14.45 - Una giornata importante, per Emiliano Moretti. Il terzino - con un passato nelle giovanili della Lazio - ha vestito la maglia del Torino per sei anni e questa sarà l'ultima gara prima del ritiro. Qualora Mazzarri dovesse farlo subentrare, per lui sarebbe la 601esima gara in carriera.

14.40 - "La partita con il Bologna è passata, ora ci attende la gara con il Torino e vogliamo fare il massimo per chiudere al meglio il campionato", ha commentato Bastos ai microfoni di Lazio Style Channel. "Oggi sono qui a testa alta perché come gruppo abbiamo dato tutto e fare il record di punti del Toro è stato molto bello", ha concluso De Silvestri. Il Toro spera di fare bottino pieno e chiudere al settimo posto.

14.35 - Duello Immobile - Belotti, questo pomeriggio: i due attaccanti vengono schierati dai rispettivi tecnici fin dal primo minuto. Con la casacca granata hanno composto una coppia d'attacco da 16 gol nei mesi che il bomber biancoceleste ha trascorso a Torino nel 2016. Oggi, si affrontano anche per convincere Mancini di meritare una maglia da titolare per i prossimi impegni in azzurro.

14.30 - Bilancio sostanzialmente in equilibrio tra Torino e Lazio, leggermente più positivo per i granata: quella di oggi è la sfida numero 128 in Serie A tra le due compagini. 54 pareggi, 38 sconfitte e 35 vittorie, per i capitolini. L'ultimo successo della Lazio all'Olimpico Grande Torino risale allo scorso campionato, quando conquistava tre punti grazie al gol di Milinkovic Savic.

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Laura Castellani e benvenuti nella diretta scritta di Torino - Lazio, ultima gara della di Serie A. Una sfida non determinante, in termini di classifica, ma che mister Inzaghi vuole vincere per chiudere al meglio il campionato biancoceleste. Tra gli assenti per la gara di questo pomeriggio, segnaliamo Strakosha (ancora alle prese con il disturbo al tallone), Luiz Felipe (stiramento), Marusic (partito con il gruppo, ma escluso dalla lista diramata questa mattina), Milinkovic e Luis Alberto. Problemi per Caicedo: il centravanti non è al meglio, per questo Inzaghi ha preferito non convocarlo. Correa, invece, deve scontare la squalifica. Prima da titolare per Bruno Jordao. Mettetevi comodi, Torino - Lazio sta per iniziare: vi ricordiamo che potrete seguire la partita anche attraverso la nostra Web Tv, che vi accompagnerà per tutta la durata del match.