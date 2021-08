RIVIVI LA DIRETTA - Twente - Lazio 0-1: Immobile regala la vittoria ai biancocelesti!

Domenica 7 agosto 2021, ore 19:30

Stadio De Grolsch Veste, Enschede

TWENTE - LAZIO 0-1 (3' Immobile)

TWENTE: Unnerstall, Troupée (70' Everrink), Propper, Oosterwolde, Smal, Zerrouki (68' Hilgers), Bosch, Ilic, Menig (81' Rots), Van Wolfswinkel (76' Ugalde), Cleonise (46' Limnios).

A disp.: De Lange, Jansink, Sadilek, Van Leeuwen, Bruns, Staring.

All.: Ron Jans

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (60' Marusic), Luiz Felipe (60' Patric), Acerbi (70' Radu), Hysaj (81' Kamenovic); Milinkovic, Leiva (74' Escalante), Akpa Akpro (46' Andrè Anderson); F. Anderson (74' Luka Romero), Immobile (70' Caicedo), Moro (60' Correa).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Luis Alberto, Vavro, Jony, Cataldi, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Bas Nijhuis

Assistenti: Balder - van de Ven.

91' - Finisce qui il match! Vince la Lazio grazie alla rete di Ciro Immobile al terzo minuto.

90' - Twente in avanti Oosterwolde conclude direttamente in porta, la palla termina alta.

87' - Luka Romero si mette in mostra: palla perfetta per Kamenovic che poi viene fermato dalla difesa del Twente.

81' - Ultima serie di cambi: per il Twente fuori Menig e dentro Rots. Per la Lazio esce Hysaj e entra Kamenovic.

80' - Conclusione dalla distanza di Milinkovic-Savic, la palla esce di poco.

76' - Altro cambio anche per il Twente: esce Van Wolfswinkel ed entra in campo Ugalde.

74' - Per la Lazio entrano anche Escalante e Luka Romero per Leiva e Felipe Anderson.

70' - Altri cambi per la Lazio: esce Immobile per Caicedo, entra anche Radu per Acerbi. Cambio anche per il Twente: fuori Troupée dentro Everrink.

69' - Bella conclusione di Van Wolfswinkel, che impegna Pepe Reina che respinge con i pugni.

68' - Gara ferma per l'infortunio di Zerrouki costretto a lasciare il campo in lacrime dopo un contatto fortuito con Leiva. Al suo posto Jans schiera Hilgers.

61' - Twente pericoloso con Ilic che però sbaglia al momento della conclusione.

60' - Triplo cambio per Sarri: entra Patric per Luiz Felipe, Correa per Raul Moro e Marusic per Lazzari.

59' - Brivido per Pepe Reina che riceve un pallone scomodo da Immobile. Se la cava bene il portiere spagnolo che allontana il pericolo.

55' - Calcio di punizione interessante per il Twente. Batte Limnios ma non trova nessun compagno al centro dell'area.

53' - Buona chance per la Lazio con un bel pallone di Hysaj in profondità per Milinkovic che però fa rimbalzare la sfera una volta di troppo.

49' - Sinistro dalla distanza di Ilic dopo una bella manovra degli olandesi. La palla termina alta.

46' - Inizia la ripresa! Si riparte dallo 0-1 per la Lazio. Primi cambi ordinati da Sarri: esce Akpa-Akpro entra Andrè Anderson. Un cambio anche per il Twente: esce Cleonise per Limnios.

SECONDO TEMPO

46' - Finisce il primo tempo tra Lazio e Twente, biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Immobile.

45' - Ottima occasione per la Lazio con Acerbi che lancia lungo e pesca Immobile a tu per tu con Unnerstall. Sfortunatamente il numero 17 viene pescato in fuorigioco.

40' - Brutto contrasto tra Akpa-Akpro travolto da

39' - I padroni di casa cercano l'occasione giusta per trovare il gol del pareggio, risolve tutto Luiz Felipe.

32' - Ancora Lazio in avanti con Raul Moro, finta di destro e conclusione di sinistro. In due tempi la blocca Unnerstall.

28' - Provvidenziale uscita di Unnerstall che salva il Twente ma il duetto tra Milinkovic-Savic e Immobile è perfetto.

22' - Ancora olandesi pericolosi, Cleonise mette un pallone in area di rigore dopo un errore di disattenzione di Akpa-Akpro che favorisce Zerrouki.

19' - Prima conclusione in porta per i padroni di casa. Dalla distanza ci prova Zerrouki ma la palla finisce abbondantemente alta sopra la traversa della porta difesa da Reina.

18' - Bella copertura di Lazzari che non permette al Twente di rendersi pericoloso in area biancoceleste.

15' - La Lazio continua ad attaccare e ci prova con Ciro Immobile che per pochissimo non anticipa il portiere del Twente.

12' - Bellissima iniziativa di Milinkovic che prova la conclusione dalla distanza, il pallone termina fuori di un soffio.

6' - Bella iniziativa di Raul Moro che prova a sorprendere Unnerstall che però blocca il pallone.

3' - GGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Felipe Anderson serve Milinkovic che con un passaggio perfetto permette l'imbucata di Ciro Immobile. Il numero 17 mette in rete con un diagonale preciso.

1' - Partiti! Inizia la gara tra Twente e Lazio!

PRIMO TEMPO

Ultima amichevole prima dell'inizio della nuova stagione per la Lazio di Maurizio Sarri che sfiderà il Twente di mister Jans. Un test importante per i biancocelesti che arrivano da due precedenti amichevoli finite entrambe in pareggio per 1-1.