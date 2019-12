RIYAD - La Lazio ha fatto 'colpo': caffè a casa della principessa

RIYAD - La delegazione femminile di casa Lazio ha fatto colpo. Il proficuo incontro di ieri fra la moglie del presidente Claudio Lotito, Cristina Mezzaroma, Ludovica Mantovani, Anna Maria Nastri, Patrizia Imerti e la moglie dell’ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Maria Chiara Ferrari, ha avuto molto seguito. La principessa saudita Maha bint Mishari Abdulaziz Alsaud ha infatti invitato la delegazione per un ulteriore confronto sui temi già toccati ieri. Dal ruolo sportivo e non solo delle donne, al progresso dei nostri tempi. L'invito assume i contorni dell'evento storico visto che si è consumato nell'abitazione privata di Maha bint Mishari Abdulaziz Alsaud, posta al confine orientale di Riyad. Non era mai accaduto che la principessa invitasse una delegazione femminile nella propria casa.