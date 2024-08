Calciomercato Lazio | Fabiani tra uscite ed entrate: i nomi sul taccuino

Fonte: Alessandro Zappulla - LaLaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Movimenti in uscita propedeutici alle entrate. La Lazio lavora per cedere gli esuberi, ma non è semplice. L'Empoli si è fatto avanti per Cancellieri e Basic, ma manca l'accordo su formula e compenso. Per Akpa-Akpro resiste l'interesse del Monza che, però, vorrebbe l'ivoriano in prestito secco. Servono uscite, ma la Lazio non è ferma e studia diversi profili in entrata. Dia è tornato prepotentemente in auge, è un attaccante duttile e tecnico, potrebbe permettere a Noslin di muoversi anche da esterno. Poi occhio a possibili innesti a centrocampo: Fabiani studia profili fisici, intensi e con buone qualità tecniche che possano muoversi da mezzala o da trequartista. Michael Folorunsho sogna il ritorno a casa, tornerebbe con entusiasmo a lavorare con Baroni. Il Napoli lo valuta 15 milioni con i bonus, è una cifra su cui si può lavorare. Folorunsho non darebbe problemi di liste, è cresciuto nel vivaio biancoceleste, è spendibile in campionato e in Europa League. Ma Folorunsho non è l'unico nome studiato a Formello per quella porzione di campo.

ARGENTINO - Nel radar della Lazio c'è anche Carlos Alcaraz, non il fenomenale tennista, ma l'argentino del Southampton. Il suo nome era circolato già nelle scorse ore (uscito su sololalazio.it), poi la rissa scoppiata nel match amichevole contro i Saints sembrava aver raffreddato la pista. Le scintille con Cataldi e Romagnoli, però, non hanno spento l'interesse della Lazio. Le cose di campo restano lì, si possono appianare facilmente, Alcaraz piace tanto a Fabiani ed è un nome da tenere d'occhio. L'argentino a gennaio era andato alla Juve in prestito con diritto di riscatto, chissà se possa essere una formula proponibile anche in estate. Alcaraz intriga, così come Folorunsho, uno dei due potrebbe arrivare. Per l'attacco invece è tornato in pole Dia. La Lazio lavora sulle uscite, ma non dimentica le entrate...

