Calciomercato Lazio | Il Crystal Palace forte su Kamada: ecco l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Crystal Palace alza il tiro e ora pressa forte Daichi Kamada per ottenere il sì al trasferimento in Premier League Contatti in queste ore tra i dirigenti del club inglese e i rappresentanti del giapponese. Il Palace ha messo sul piatto un'offerta per un contratto fino al 2029 e uno stipendio da cinque milioni di sterline più bonus a stagione. Cifre clamorose, cifre da Premier. Numeri che la Lazio non può pareggiare. Lotito e Fabiani attendono gli agenti del centrocampista giapponese, proveranno a far valere la ritrovata centralità nel progetto di Tudor, la promessa di attivare l'opzione di rinnovo qualora il giocatore si fosse trovato bene a Roma. Kamada, però, forte della proposta delle Eagles chiede un aumento a Lotito che, stipulando un nuovo accordo, perderebbe però tutti i vantaggi del Decreto Crescita (ormai abolito). Il Crystal Palace è in pressing, Glasner vorrebbe riabbracciare Daichi dopo la positiva esperienza a Francoforte. Il club londinese promette cascate d'oro a Kamada che, però, ancora attende. Cosa aspetti non è dato sapere: se la Lazio o un club che giochi la Champions, suo grande obiettivo. Di certo Lotito non farà follie per trattenerlo, ha chiesto serietà a Kamada e al suo staff. Nelle prossime ore si capirà se Kamada sceglierà di rimanere a Roma o deciderà invece di provare una nuova esperienza, intanto Londra chiama...

Pubblicato il 27/05