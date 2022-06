Calciomercato Lazio, Luis Alberto futuro rebus: il Siviglia c'è e il Napoli...

Lo spagnolo non è incedibile, il Siviglia studia la situazione e aspetta di cedere, mentre il Napoli può pensare a uno scambio...

Riflessioni, attese. Luis Alberto si gode le vacanze, è in Spagna, è tornato a casa. I suoi agenti lavorano dietro le quinte, il desiderio del Mago non è mai stato celato. Tornerebbe volentieri in Liga, soprattutto tornerebbe di corsa a vestire la maglia del Siviglia di cui è tifoso sin da bambino. Monchi lo apprezza, il ds andaluso sta lavorando in uscita: ha piazzato Diego Carlos all'Aston Villa, potrebbe presto cedere Koundé al Chelsea e mettere insieme un incasso da quasi 100 milioni di euro. Se dovesse riuscire a raccogliere questo tesoro, Monchi potrebbe davvero passare all'assalto per Luis Alberto. Lotito sostiene che costi 40 milioni di euro, ma è noto che può scendere a 25-30 più bonus, anche perché in caso di assalto del Siviglia il giocatore chiederebbe di essere ceduto. La Spagna nel destino? Si vedrà, anche il Villarreal è interessato, ma per ora non ha mosso passi concreti.

NAPOLI - C'è poi il Napoli. Lotito e De Laurentiis ne avevano parlato più di un mese fa, ve l'avevamo svelato. Spalletti apprezza molto Luis Alberto, può giocare da trequartista nel 4-2-3-1 e da mezzala nel 4-3-3. Lo stipendio del Mago, da 2,5 milioni a stagione, rientra nei parametri napoletani, ma la valutazione di Lotito viene considerata troppo alta. Allora ecco l'idea di uno scambio con Zielinski che Sarri apprezza tantissimo e che ha allenato a Empoli e poi proprio all'ombra del Vesuvio. Il polacco ha sostanza e fantasia, conosce bene il calcio di Sarri, sarebbe un profilo ideale per il Comandante. Per ora, quella di uno scambio, è solo un'idea, non è stata approfondita, anche perché Zielinski guadagna 3,5 milioni a stagione, uno stipendio piuttosto alto per Lotito che vorrebbe abbassare il monte ingaggi. Si vedrà, ma l'idea c'è e circola da più di un mese...

