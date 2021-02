Calciomercato Lazio, Ruscone: "Musacchio rinforzo fondamentale. Marino? Ragazzo di grande prospettiva"

Si chiuderà oggi alle 20:00 il calciomercato. L'agente sportivo Roberto Ruscone, in esclusiva ai nostri microfoni, ha raccontato le trattative più importanti del campionato italiano soffermandosi anche sulla Lazio, in particolare sul colpo Musacchio e sul capitano della Primavera Andrea Marino.

MERCATO - "Mercato meno movimentato rispetto al solito però qualcosa stiamo vedendo. Notizia dell’ultimo minuto il Parma che tratta Callejon, potrebbe essere un innesto non indifferente. Per quanto riguarda la parte alta della classifica penso che la squadra che si è rinforzata di più sia stata il Milan con Mandzukic che può portare esperienza e personalità per provare a conquistare lo scudetto. Le altre non si sono rinforzate più di tanto. Bisognerà vedere come reagirà l’Atalanta alla cessione del Papu Gomez anche se, a parte la sconfitta di ieri, ha già dimostrato di potercela fare. In basso bisognerà capire l’impatto che avranno i vari Llorente all’Udinese, Lasagna al Verona e Di Carmine al Crotone".

LAZIO - "Musacchio è stato un rinforzo fondamentale perché con l’infortunio di Luiz Felipe era necessario puntellare il reparto. Andrea Marino è un ragazzo di grande prospettiva, sta prendendo per mano la Lazio Primavera che è in difficoltà in questo momento. È un ragazzo di personalità e carisma e credo che possa fare una bella carriera".

