Lazio, confermata la partnership con Aeroitalia: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

La compagnia aerea Aeroitalia continuerà a affiancare la Lazio nella stagione 2024/25, in qualità di Airline Sponsor and Global Partner ospitando sui propri aeromobili giocatori, staff tecnico e dirigenti in occasione delle trasferte in programma nelle prossime competizioni del campionato italiano di Serie A, Coppa Italia e Europa League. La partnership con la società biancoceleste è stata rinnovata e presto verrà ufficializzata con un comunicato.

