Lazio, Immobile lascia il ritiro della Nazionale: torna anche Insigne

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale a causa dell'affaticamento muscolare, farà rientro in serata nella Capitale. Con lui anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, atteso nelle prossime ore a Napoli.

In attesa di ricominciare con la Serie A, c'è da portare a termine la sosta nazionali. All'orizzonte c'è il terzo e ultimo impegno per l'Italia che, mercoledì sera al Mapei Stadium, affronta la Lituania nel match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, la Nazionale è chiamata a reagire. Nell'allenamento odierno a Coverciano c'erano due assenti importanti tra i ragazzi di Mancini. Non hanno partecipato alla sessione infatti sia Ciro Immobile, a causa di un affaticamento muscolare, e Nicolò Zaniolo, che ha subito una contusione alla coscia sinistra durante la partita con gli elvetici.

LA SITUAZIONE - È un periodo particolare per il bomber campano, sommerso dalle critiche per i mancati gol con la maglia azzurra. Il numero 17 vuole dare risposte sul campo dopo che fuori in molti lo hanno attaccato. Le sue condizioni fisiche però non sono perfette ed ecco che contro la Lituania, Mancini potrebbe lanciare uno tra Scamacca e Raspadori. Anche la Lazio aspetta con ansia l'entità de guaio muscolare del suo centravanti. Alla ripresa i biancocelesti avranno un test importante contro il Milan e sarebbe importante disputarlo con Immobile al centro dell'attacco. In caso di forfait dell'attaccante per il match di San Siro, è pronto a partire dall'inizio Vedat Muriqi che con il Kosovo continua a segnare a ripetizione.

Pubblicato il 7/09