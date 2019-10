Lazio-Rennes, Inzaghi in conferenza: "Mai mollato. Girone riaperto, ora miglioriamo"

Serviva la vittoria, la Lazio ce la fa. Tanta fatica contro il Rennes, ma la reazione nella ripresa c'è e porta i biancocelesti a vincere per 2-1 in rimonta. Simone Inzaghi commenta in conferenza stampa i primi 3 punti di questa Europa League. Ecco la diretta scritta a cura de Lalaziosiamonoi.it.

Vittoria importante, ci voleva...

Sì, una sconfitta avrebbe compromesso il cammino. Siamo stati bravi perché abbiamo preso un gol, ma siamo rimasti in partita senza mai mollare. La vittoria riapre il girone, aspettiamo il doppio confronto Celtic.

Un azzardo giocare con poca qualità a centrocampo?

Nel primo tempo potevamo fare meglio, perché in partite in cui la squadra ti aspetta le abbiamo giocate. Dovevamo essere più bravi in costruzione, ma tutta la Lazio, a prescindere da un paio di giocatori, doveva fare meglio. I cambi: Cataldi era ammonito, con Berisha out volevo più fisicità. Serve crescere, la crescita passa attraverso le partite. Devo essere bravo a distribuire le forze, anche in passato abbiamo avuto problemi quando giocavano sempre gli stessi. Domenica abbiamo il Bologna, ci sono tante partite ravvicinate. E chi fa buoni allenamenti, è giusto che giochi.

Una Lazio che ha vinto di carattere?

Il secondo tempo è stato ottimo: lo abbiamo giocato. Anche Acerbi a sinistra è stata una buona mossa. Rispetto alle prime sei di campionato, in cui abbiamo fatto dei primi tempi buoni, è stato diverso. L'asticella va alzata, dobbiamo fare 90' bene.

Pubblicato il 3/10/2019 alle ore 23.25.