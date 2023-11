Lazio - Roma, Vittorio Rocca e la sua speranza sul risultato - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Allo Stadio Olimpico per Lazio - Roma è presente anche Vittorio Rocca, presidente della Regione Lazio. In esclusiva ai nostri microfoni ha confidato le sue sensazioni sul match, con una speranza finale che non lascia spazio a dubbi sul suo tifo di questa sera. Ecco le dichiarazioni: "Il derby è sempre aperto ad ogni risultato. Speriamo vinca la Lazio".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO