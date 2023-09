Lazio, Tecca: "Immobile? Lo vedo più indietro. E sui nuovi acquisti..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In merito all’avvio stagionale della Lazio, abbiamo intercettato telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista.

Come commenti l’avvio stagionale della Lazio?

“Nelle prime due partite ho visto un buio totale. Ma non per l’inserimento dei nuovi, quelli che hanno tradito Sarri sono stati i senatori. Contro il Napoli invece è andata diversamente…”.

Cosa hai notato di differente?

“Ho visto una Lazio più furba e attenta. Ha saputo aspettare il Napoli e lo ha colpito nel momento giusto. Tra l’altro, i biancocelesti - acquisito il vantaggio - avrebbero potuto segnare anche un numero maggiore di gol”.

Tra i nuovi acquisti, quali sono quelli che ti colpiscono maggiormente?

“Se aspettati, Kamada e Guendouzi possono dare un contributo importante. Il secondo, tecnicamente, è molto efficiente”.

A livello complessivo, l’organico di Sarri è più competitivo ora o lo era maggiormente la scorsa stagione?

“Per me ora”.

Senza Milinkovic?

“Hai perso un pezzo importantissimo, ma ora Sarri ha a disposizione maggiore varietà. È più imprevedibile. Con il Napoli, la Lazio ha vinto perché ha saputo esprimere una diversa sfumatura di sè”. E poi, con il tempo, Kamada potrà sostituire quantitativamente Milinkovic. Con caratteristiche differenti, ma non per forza meno efficaci”.

Come commenti l’avvio di stagione di Immobile?

“È un tema molto interessante, perché - magari mi sbaglierò - ma rispetto alle stagioni scorse, lo vedo più in difficoltà fisicamente. Mi sembra un po’ indietro”.

Dopo la vittoria contro il Napoli è lecito pensare a una Lazio candidata tra le papabili per lo scudetto?

“No, Milan e Inter sono nettamente più forti delle altre. Per me la Lazio può e deve lottare per entrare in Champions League. Nulla di più”.

