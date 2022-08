MOVIOLA - Lazio - Inter, Fabbri "europeo" con qualche pecca: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Termina con un trionfo per la Lazio il match numero 13 diretto da Michael Fabbri con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Ravenna si aggiorna così a 9 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Direzione decisamente europea non priva di errori che però non incidono ai fini del risultato finale. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

1' - Subito proteste, seppur moderate, da parte dei biancocelesti per una presunta carica subita da Milinkovic in elevazione. Scelta "british" da parte del direttore di gara, in linea con il criterio adoperato nelle prime battute di gioco per episodi simili.

20' - Pestone di Brozovic ai danni di Marusic nel tentativo di intercettare la sfera: è il primo intervento ruvido della gara, Fabbri concede la punizione senza attingere al taschino.

24' - Primo cooling break della gara: Fabbri concede un po' di ristoro alle rispettive compagini.

30' - Irruento Barella su Zaccagni che tentava di far scudo sul pallone: Fabbri segnala il fallo, ma questa volta poteva starci anche il cartellino, come sottolineano gli stessi giocatori biancocelesti.

31' - Intervento fuoritempo e inopportuno di Lautaro che stende Romagnoli: punizione Lazio, ma manca un giallo per l'argentino.

33' - Ancora Barella che interrompe strategicamente una ripartenza sempre di Zaccagni: qui non c'è cattiveria, ma il fallo tattico doveva esser punito con il giallo.

40' - Nessun dubbio sul gol del vantaggio biancoceleste: Felipe Anderson parte ampiamente dietro Bastoni nel momento del lancio di Milinkovic.

43' - Proteste nerazzurre per un contatto sospetto tra Zaccagni e Dumfries in area biancoceleste: al di là dell'intensità dell'intervento, dal replay si evince che la posizione di partenza di Lukaku era in netto off-side.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

48' - Zaccagni semina Dumfries che lo argina aggrappandosi alla maglietta: episodio da ammonizione, anche qui Fabbri si limita a concedere il fallo.

56' - Sbracciata di Zaccagni che restituisce il fallo a Dumfries: questa volta Fabbri non esita ad estrarre il giallo. Episodio più vistoso rispetto al precedente, ma entrambi meritevoli del cartellino.

63' - Scivolata in ritardo di Marusic ai danni di Gagliardini: punizione e ammonizione inevitabile per il montenegrino.

71' - Secondo cooling break della gara concesso da Fabbri.

83' - Ammonito Brozovic per proteste.

90' - Concessi 6 minuti di recupero.