MOVIOLA - Udinese-Lazio: il contatto Masina-Immobile c’è, manca un rigore su Ciro

La Lazio vince a Udine e trova tre punti fondamentali in ottica Champions. Prestazione ottima da parte dei biancocelesti, non ottima invece quella dell'arbitro Pairetto. Di seguito tutti gli episodi arbitrali del match.

PRIMO TEMPO

15’ Lovric chiede timidamente un rigore dopo un contatto con Milinkovic. Assolutamente inesistente il penalty. Peraltro c’era anche fuorigioco, ben segnalato dal guardalinee, di Beto.

18’ Manca un cartellino giallo a Perez che interviene in ritardo su Zaccagni. Il 20 biancoceleste aveva spostato il pallone e lo aveva saltato di netto. Ammonizione che poteva condizionare eccome la partita del difensore argentino.

22’ Primo cartellino giallo del match per Felipe Anderson. Sansone che ci sta visto l’intervento da dietro, anche abbastanza inutile, del brasiliano su Udogie.

24’ Il giallo arriva per Felipe ma non per Beto che in scivolata atterra Casale ma non viene sanzionato. Ammonizione evidente che manca per il centravanti bianconero. È già la seconda in casa Udinese dopo quella di Perez.

38’ Giallo sacrosanto per Udogie che interviene a tacchetti spianati su Milinkovic. Per sua fortuna il contato non è pieno perché in quel caso sarebbe stato rosso diretto.

44’ Cartellino giallo che poteva arrivare anche per Lovric che si disinteressa completamente del pallone e va a cercare solo il corpo di Lazzari per fermarne il contropiede. Ostruzione, fallo ma niente ammonizione.

45’ Segnalato un minuto di recupero che ci può stare. Nel primo tempo gioco fermo solo per l’infortunio di Milinkovic.

SECONDO TEMPO

48’ Manca un rigore alla Lazio. Immobile si libera bene in area, ma il suo sinistro viene murato da Silvestri. Dopo aver calciato, però il capitano della Lazio viene falciato da Perez che interviene in ritardo e travolge Ciro che è l’unico a lamentarsi del penalty evidente.

60’ Stavolta si è rigore per la Lazio. Contatto lieve tra Masina e Immobile a centro area. In questi casi si giudica dal campo. Secondo Pairetto ci sono tutti gli estremi per il tiro dagli undici metri. Ciro trasforma spiazzando Silvestri.

67’ Altro contatto dubbio in area di rigore dell’Udinese. Spinta e allaccio di gambe tra Udogie e Pedro, ma Pairetto lascia correre.

71’ Fallo e giallo netti per Pereyra che ferma Zaccagni con un evidente sgambetto da dietro.

82’ Fallo inutile e in ritardo di Walace su Vecino. Intervento che poteva essere punito con il giallo.

85’ Pochi dubbi sul gol annullato a Nestorovski. Fuorigioco netto dell’attaccante macedone al momento del cross.

90’ Quattro minuti di recupero che tutto sommato ci stanno.

91’ Ammonito Bijol per proteste.