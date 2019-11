EURORIVALI - Cluj e Celtic a valanga, Rennes ko. L'Europa della Lazio appesa a un filo

Non si ferma più il Cluj. I prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League vincono ancora in campionato e mantengono la vetta della classifica a cinque punti della seconda, che però a sua volta ha una partita in meno. Contro il Chindia Targoviste nell'anticipo del campionato, sono arrivati altri 4 gol: al pronti e via di Itu ha fatto seguito la doppietta del solito Bordeianu e la rete di Camora in chiusura di match. Ora c'è la Lazio allo Stadio Olimpico, per una partita - soprattutto per i biancocelesti di mister Inzaghi - da dentro o fuori: vietato sbagliare.

CELTIC - Risultato in fotocopia per il Celtic che, così come i romeni, stende il proprio avversario con un netto 4-0. È il vecchio pallino del ds Tare, Odsonne Edouard, a colpire per primo il Livingston dopo 19 minuti. Il momento è di quelli magici, alla squadra di Lennon ormai viene tutto. Funziona tutto. Nella ripresa gli Hoops giocano dunque sul velluto e firmano il poker con le reti di Forrest (doppietta) e Brown. Gli scozzesi - che tornano così primi in classifica a +3 dai Rangers, impegnati oggi contro l'Hamilton - hanno già superato il girone di Europa League. La Lazio gli chiede "solo" di battere il Cluj nell'ultimo turno. In quel caso, e con il doppio successo dei biancocelesti contro romeni e Rennes, sarebbe la squadra di Inzaghi a passare. Un filo sottilissimo separa la Lazio dall'eliminazione, ma ancora non tutto è perduto.

RENNES - Altrettanta gloria non c'è invece per il Rennes. Dopo due vittorie di fila in campionato (intervallate dal ko di Cluj in Europa League), i bretoni perdono di misura in casa del Digione: 2-1 il risultato finale. E pensare che gli ospiti erano anche passati in vantaggio con il gol al 58' di Raphinha. Niente da fare, in poco meno di dieci minuti il match è stato ribaltato grazie alle reti di Sammaritano e di Chouiar. Rennes che resta all'undicesmo posto con 18 punti in classifica. E adesso l'Europa League, con i rossoneri già eliminati e che nell'ultima giornata riceveranno la Lazio: per una piccola speranza alla quale i biancocelesti di mister Inzaghi si aggrapperanno per un'ultimissima chance di qualificazione ai sedicesimi di finale.

I RISULTATI

Cluj - Chindia Targoviste 4-0: 3' Itu, 71' e 80' Bordeianu, 87' Camora.

Celtic - Livingston 4-0: 19' Edouard, 57' Brown, 64' e 90' Forrest.

Digione - Rennes 2-1: 58' Rapinha (R), 70' Sammaritano (D), 82' Chouiar (D).

Pubblicato il 23/11