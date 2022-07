Lazio, la lista dei calciatori in ritiro: l'elenco completo

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Prosegue il ritiro di Auronzo di Cadore con gli uomini di Sarri che sono al lavoro per preparare la prossima stagione. La rosa va via via formandosi con l'arrivo in Veneto dei nuovi acquisti e dei nazionali che hanno goduto di qualche giorno di ferie in più dopo le fatiche della Nations League. Ecco la lista dell'attuale squadra biancoceleste presente sotto le Tre Cime di Lavaredo:

PORTIERI:

1 Adamonis

2 Alia

3 Furlanetto

4 Maximiano

DIFENSORI:

1 Lazzari

2 Radu

3 Kamenovic

4 Ruggeri

5 Marinacci

6 Patric

7 Acerbi

8 Hysaj

9 Marusic

10 Casale

11 Romagnoli

12 Gila

CENTROCAMPISTI:

1 Luis Alberto

2 Cataldi

3 Basic

4 Akpa Akpro

5 Bertini

6 Kiyine

7 Marcos Antonio

8 Milinkovic Savic

ATTACCANTI:

1 Immobile

2 Felipe Anderson

3 Pedro

4 Zaccagni

5 Moro

6 Romero

7 Cancellieri