Lazio, Tare: "Rinnovo Milinkovic? Si valuterà, ma sono fiducioso"

Nel pre partita di Juventus - Lazio, valida per i quarti di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset è intervenuto Igli Tare. Questo il commento del diretore sportivo biancoceleste sulla sfida di questa sera e sul mercato che si è da poco concluso: "Se ci sentiamo favoriti? Ma penso assolutamente si, anche perché c’è una Juve che ha bisogno di una grande reazione e questo effetto qua può essere anche un motivo per farci trovare più uniti e andare oltre alle loro possibilità in questo momento. Non sarà facile, ma allo stesso momento siamo consapevoli di avere una grande opportunità stasera per un grande obiettivo della stagione. Champions? Questo è un altro obiettivo, qua si parla di Coppa Italia e per arrivare in semifinale dobbiamo fare una grande prestazione anche perché l’ultima partita in campionato non è andata come volevamo e stasera è una grande occasione per noi di raggiungere un traguardo"

MERCATO - "Pellegrini? C’era una necessità che l’allenatore aveva espresso nei confronti di questa posizione e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane, ma che soprattutto ama questi colori. Tormentone Milinkovic? A me fa effetto al contrario, so come stanno le cose e non c’è nessun tormentone. Ogni cosa si valuterà al momento opportuno. La mia cosa buona è che io non leggo mai quello che si dice, non vado avanti con se e con ma. So come stanno le cose e sono tranquillo. Sono fiducioso? Sempre”.

2/02

