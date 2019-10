Rennes, il pres. Létang: "Lazio avversario top, ma non mi sbilancio..."

"Come finirà con la Lazio? Non mi sbilancio, ma dobbiamo giocare una buona partita perché affrontiamo un avversario top". Non si sbilancia, Olivier Létang, attuale presidente del Rennes ed ex direttore sportivo del PSG sino al 2017. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il numero uno della squadra bretone ha presentato la gara di Europa League contro la Lazio: "Abbiamo molto rispetto per la Lazio. È un grande club, è una delle squadre più forti del torneo e ha grandi giocatori. L'ultima partita inoltre ha dimostrato di essere in gran forma. Conosciamo il coefficiente di difficoltà e dovremo farci trovare pronti". Seppur in difficoltà nei risultati (2 k.o. e 4 pareggi nelle ultime sei gare ufficiali), Létang non si perde d'animo, consapevole delle qualità della propria squadra: "Abbiamo avuto una buona partenza, battendo persino il Paris Saint-Germain. Ma il mercato in corso ha inevitabilmente cambiato la situazione. Ci sono volti nuovi che devono adattarsi, serve trovare il giusto ingranaggio".

