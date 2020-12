FORMELLO - Lazio, Acerbi e Leiva in campo: ci provano per il Napoli

Due ottime notizie per Simone Inzaghi. Durante la sessione di allenamento odierna, si sono rivisti in campo sia Acerbi che Lucas Leiva. Lavoro differenziato per entrambi: prima una corsa a ritmi sostenuti, poi esercizi col pallone e un po' calcio tennis sul campo adiacente. Una bella sorpresa, soprattutto quella del brasiliano, per il quale si parlava di uno stop muscolare più grave. Entrambi ci provano a recuperare in tempo per il Napoli.

