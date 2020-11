Barigelli, dir. Gazzetta dello Sport: "Nulla contro la Lazio. Anche il Bologna farà ricorso per il match dell'Olimpico"

Il direttore de la Gazzetta dello Sport Barigelli è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua su quanto sta accadendo in questi giorni in casa Lazio a causa della questione relativa ai tamponi e anche alla linea editoriale scelta dalla Rosea: "Non ho nulla contro la Lazio ma questa vicenda ha aspetti poco chiari e ce ne siamo occupati, poi cosa possa capitare alla Lazio non lo so. Se la Lazio vincerà la Champions faremo un inserto. Vedremo le decisioni di Lotito e Pulcini".

LOTITO E CAIRO - "Cairo non è stato bene per il Covid-19, è stato con la febbre alta e non è che io quindi potessi chiamarlo per capire cosa volesse fare con Lotito, penso Lotito fosse il suo ultimo pensiero. Il Torino ha fatto ricorso, penso lo farà anche il Bologna. Ma poi Lotito chi lo ama? Agnelli o Marotta? Non credo, è un personaggio scomodo, un presidente divisivo".

RICORSI - "Il Torino ha fatto ricorso per ottenere il 3-0 a tavolino nella partita contro la Lazio. Farà ricorso anche il Bologna, che ha perso 2-1 all’Olimpico".

