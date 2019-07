Lazio, Acerbi: "A Milinkovic prometterei la Champions League!"

Si continua a lavorare, ad Auronzo di Cadore. La Lazio si prepara, nel pomeriggio c'è l'amichevole con la Virtus Entella. Ai microfoni di Sky Sport, Francesco Acerbi ha raccontato questi giorni di pre-campionato. Ribadendo gli obiettivi di questa stagione: "L'anno scorso ci è mancato quel passettino, quella scintilla in più per provare ad andare in Champions. Siamo mancati nei momenti clou, e alla fine c'è andata l'Atalanta. Se diventerà un'ossessione, questa Champions League? Un'ossessione non deve essere, deve essere un grosso obiettivo, ognuno di noi deve averlo dentro. Ognuno deve avere anche un pizzico di presunzione nel crederci. Ma lavorando sempre con umiltà. Il campionato? Juve, Napoli, Inter sono le tre indiziate per i primi posti. Poi ci siamo noi che ci giochiamo il quarto. Abbiamo grosse qualità per farlo, l'anno scorso c'era l'Atalanta e non se l'aspettava nessuno. Dipende da noi. Cosa direi a Milinkovic per convincerlo a restare? Gli prometterei che andremo in Champions. Non so che squadra abbia dietro, so che l'ambizione di chiunque è migliorarsi. Se ha squadre blasonate e ambizioni, non è che deve andare via per forza, ma ci sta che piaccia. Se restasse, ovvio che ci farebbe molto piacere, è un elemento in più". Poi, un pensiero a Sinisa Mihajlovic: "Gli ho scritto un messaggio, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Non mollare e avere forza e coraggio sono frasi fatte, sicuramente vere ma uno come Mihajlovic è già forte di suo. Quello che gli ho detto è di non pensare a quello che ha e di vivere serenamente, di pensare sempre positivo come se non avesse la malattia, anche se è una brutta bestia".

Pubblicato il 24 luglio ore 13