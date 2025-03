Lazio, Lotito: "Sosteniamo questi colori con passione". E sul Flaminio... FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 16.18 - Dopo l'intervento del presidente della Lazio Lotito Francesco Rocca, pres. Regione Lazio, ha ribadito il pieno sostengo della Regione al progetto dello stadio Flaminio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.15 - Prende la parola il presidente Claudio Lotito: "Ringrazio tutti per la presenza, dimostra un grande senso d’apparenza. La Lazio è una grande famiglia. Io sono entrato in questa famiglia in modo operativo e l’ho vissuta sempre con passione perché ha coltivato sempre un aspetto di carattere sociale. Non a caso quando è stato fondato questo sodalizio è stato fondato sui valori olimpici. Al tempo delle Olimpiadi si fermavano le guerre, lo sport stava sopra tutto e noi abbiamo proseguito in questo cammino dove dal 1900 cerchiamo di rappresentare al meglio il merito, il sacrificio, l’inclusione. Le famiglie hanno salvaguardato la polisportiva più grande d’Europa, oggi con orgoglio possiamo rivendicare anche il nostro potere contrattuale. Con l’unione e la passione abbiamo sempre sostenuto i nostri colori. Ci sono tante iniziative che rappresentano l’orgoglio di essere laziali. Mi riferisco all’ipotesi del Flaminio, vogliamo la nostra casa storica, quella che ci appartiene. La Lazio, poi, sta costruendo a Formello l’Academy, una scuola con uno studentato e una chiesa. Vogliamo allenare fisico, mente e spirito".

Un passaggio poi anche nel ricordo di Flavio e Francesco, i due gemelli tifosissimi della Lazio scomparsi di recente: "Flavio e Francesco erano il nostro orgoglio, erano un punto di riferimento dovunque andavamo, la Lazio c’è è presente e sostiene i propri appassionati con forza, con orgoglio e con determinazione".

"Vogliamo fare in modo che questi colori portino a trofei importanti. Ci siamo riusciti diverse volte. Siamo l’unica squadra che ha due collari d’oro. siamo stati definiti ente morale, c’è un connubio insuperabile tra la società civile e i colori biancocelesti. Vogliamo essere diversi nei sentimenti, nel modo di fare calcio, esaltare il merito ed essere uniti.

Sono convinto che il Flaminio verrà realizzato, se dipenderà dalla Lazio. Mi piacerebbe avere un museo stabile, per dire “questa è la nostra casa”. Per difenderla anche dagli stranieri. Il nostro motto è “Il Piave mormorò, non passa lo straniero”".

Proseguono i festeggiamenti e gli appuntamenti per celebrare i 125 anni della Lazio. Il presidente Claudio Lotito è infatti arrivato nel primo pomeriggio alla Regione Lazio dove sono presenti anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo, Mario Luciano Crea, e il Antonio Buccioni. Presentr anche Federico Eichberg, vicepresidente vicario della Polisportiva.

Un pomeriggio all'insegna dei colori biancocelesti tra video celebrativi, la presentazione del nuovo inno della Polisportiva, “Mille cuori e un’Aquila”, scritto e interpretato da Toni Malco, e l'inaugurazione della mostra-evento “E penso a te”, un’esposizione itinerante che fino a giugno racconterà i 125 anni di Lazio.

Pubblicato il 17/03