Lazio, mister Semplici: "Squadra di valore, Inzaghi al top. Lazzari? Pronto per grande club"

NAPOLI - È pronto a ripartire Leonardo Semplici con la SPAL. Un po’ come Simone Inzaghi alla Lazio. Obiettivi diversi, ma comunque centrati. I ferraresi confermano la categoria, i biancocelesti volano in Europa League con la Coppa Italia conquistata. Il mister, in esclusiva ai nostri microfoni durante il Premio Football Leader, ha parlato della stagione che è stata partendo dalla differenza tra i due club: “Ce ne è molta per storia, budget, obiettivi. Nella singola partita abbiamo qualità per mettere in difficoltà squadre importanti. All’andata contro la banda di Inzaghi non ci siamo riusciti, al ritorno sì. Questo la dice lunga sul buon percorso fatto dalla SPAL in campionato. Ci gratifica per il lavoro, abbiamo fatto battuto tante big”.

Domanda di mercato, quante percentuali ha Lazzari di giocare ancora con la SPAL nella prossima stagione?

Da allenatore spero rimanga. Ma per il campionato che ha fatto si merita un grande futuro. Ha attirato l’attenzione di grandi club, è pronto per giocare in una squadra importante.

Come ha giudicato il campionato della Lazio?

L’anno scorso ha sfiorato la Champions League, quest’anno non ci è riuscita, ma parliamo sempre di una grande squadra. La vittoria della Coppa Italia poi, è stata importante per la piazza. Senza dubbio la Lazio è una squadra di grande valore.

Inzaghi rimane, da allenatore cosa pensa? Il suo futuro?

Inzaghi ha la giusta considerazione e conoscenza per aver deciso di continuare, ci saranno stati i presupposti per farlo. Per quanto riguarda me, lavoro in una città diversa con obiettivi diversi, con la società discuterò per programmare il da farsi.

Pubblicato il 4/06 alle ore 16.10