PRIMAVERA - Lazio, vittoria in rimonta contro la Sampdoria: ennesimo show di Sanà

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

SAMPDORIA - LAZIO 1-2

Altra vittoria di rimonta per la Lazio che non molla di un centimetro fino all’ultimo minuto. Il primo tempo inizia in discesa per i blucerchiati che si portano avanti con il tiro di Leonardi, complice anche il vento e una papera di Magro. Passa un quarto d’ora e i capitolini pareggiano i conti con il colpo di testa perfetto di D’Agostini su cross di Sana Fernandes. Il guineano-portoghese si rende protagonista del match con la bellissima rete all’82’, un eurogol a metà tra un tiro e un cross che si infila all’angolino. Con questi tre punti si porta a 18 punti, terza alle spalle di Inter e Milan. Martedì l’appuntamento di Youth League a Formello contro il Feyenoord, poi sempre tra le mura amiche arriverà il Torino.

Campionato Primavera1TIM | 9ª giornata

Sabato 4 novembre 2023, ore 11:00

Campo Sportivo 3 Campanili, Bogliasco (GE)

SAMPDORIA: Tantalocchi; Porcu, Valisena (85' Polli), Pozzato (74' Ntanda), Conti, Leonardi, Costantino, Alesi (74' Dacourt), D'Amore, Porzi, Devic (62' Chilafi). A disp.: Gentile, Pellizzaro, Chiesa, Meloni, Djalti, Georgiadis, Balduzzi. All.: David Sassarini

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Ruggeri, Dutu, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Napolitano (81' Yordanov); Gonzalez, D'Agostini (81' Sulejmani), Sanà Fernandes (90+2' Cappelli). A disp.: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Bigotti, Marini, Zazza. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Edoardo Gianquinto (sez. Parma)

Assistenti: Cristiano Pelosi-Gianmarco Macripò

Ammoniti: Di Tommaso, Ruggeri (L)

Espulsi: Costantino (S)

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio, Lazio che torna a casa con 3 punti.

90+3' - Rosso per Costantino che protesta fortemente dopo le richieste troppo veementi per un presunto calcio di rigore non assegnato dall'arbitro.

90+2' - Ultimo slot anche per Sanderra: esce l'uomo partita Sana Fernandes, al suo posto Cappelli.

90' - 5 minuti di recupero assegnati.

85' - Ultimo cambio per Sassarini: Valisena lascia il posto a Polli.

82' - GOOOOOOOOLLL SANA FERNANDESSSSSSS! Bellissimo gol del laziale, un tiro cross dalla sinistra che termina all'incrocio dei pali. Imprendibile per Tantalocchi che ci prova ma non riesce.

81' - Doppio cambio anche per Sanderra: Entrano Yordanov e Sulejmani, escono Napolitano e D'Agostini.

80' - Corner per la Samp: Dacourt dalla bancierina, pallone allontanato da Sana Fernands ma la sfera è ancora blucerchiata. Liguri che ci riprovano dal basso.

78' - Occasione interessante per Chilafi che incrocia il tiro forse per servire orizzontalmente un compagno a pochi passi dalla porta. Il tiro, insidiosissimo, si perde sul fondo.

74' - Doppio cambio blucerchiato: Alesi lascia il posto a Dacourt, fuori anche Pozzato, dentro Ntanda.

69' - Uscita sbagliata di Tantalocchi che calcola male i tempi per respingere un pallone, poi cade male sulla schiena. Il portiere si rialza dolorante.

67' - Buona occasione per Alesi libero in area: il blucerchiato fa partire il destro che sfiora il palo alla destra di Magro.

62' - Cambio per la Samp: Devic lascia il posto a Chilafi.

61' - Giallo per Ruggeri che stende Leonardi. Calcio di punizione per i padroni di casa.

58' - Corner blucerchiato: colpo di testa tentato da Conti, Magro è bravo a fare sua la sfera.

49' - Napolitano a terra per un colpo subito. Il laziale si rialza.

46' - Inizia la ripresa.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Duplice fischio. Finisce qui il primo tempo.

45' - 1 minuto di recupero.

45' - Doppio calcio d'angolo per la Samp: il primo si spegne sul fondo, il secondo termina sui piedi di Conti al limite dell'area: il capitano dei liguri tenta il tiro che finisce però troppo alto.

43' - Cartellino giallo per Costantino.

41' - Ultimi minuti di sforzo per le due squadre in questo primo tempo: le due compagini sembrano aver leggermente abbassato i ritmi dopo il pareggio biancoceleste.

30' - GOOOOOOOLL LAZIOOOOOOOO! Colpo di testa vincente di D'Agostini che sfrutta l'assist di Sana Fernandes, bravissimo a calibrare il cross e a metterlo proprio all'altezza giusta per la pennellata del compagno.

25' - Gran colpo di Conti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il capitano blucerchiato aveva tentato il tiro al volo dal limite dell'area, finito poi di un soffio fuori.

20' - Ruggeri a terra per un colpo di Devic. Il cpaitano della Lazio si rialza un po' dolorante.

19' - Calcio di punizione per la Samp:

17' - Ammonito Di Tommaso per fallo su Alesi.

14' - Gol Sampdoria. Tiro lento ma letale di Leonardi: il pallone è stato prima deviato dalla difesa biancoceleste, poi il vento ha leggermente cambiato direzione della palla. Erroraccio di Magro che si butta ma non ci arriva.

12' - Possesso palla massiccio della Lazio: la Sampdoria non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

7' - Bella giocata insistente di Sana Fernandes che mette in difficoltà la difesa ligure.

5' - Punizione per la Lazio, alla battuta va direttamente Milani che cerca la porta. Presa facile per Tantalocchi.

3' - Grandissima occasione per la Lazio! Palo clamoroso di D'Agostini che a pochi passi dalla porta aveva sferrato il colpo.

1' - Si parte! Primo pallone giocato dai blucerchiati.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Lazio, gara valida per la 9a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti, reduci dalla vittoria ottenuta ai rigori in Coppa Italia contro il Frosinone che è valsa il pass per gli ottavi, in campionato hanno ottenuto una battuta d'arresto inaspettata contro l'Empoli (match terminato 2-2) nella giornata passata. La squadra di Sanderra dovrà oggi saper dosare le energie, poiché martedì alle 14.00 a Formello arriverà il Feyenoord. Nonostante ciò, il mister non risparmia l'artiglieria pesante: allora spazio in attacco al terzetto Gonzalez, D'Agostini, Sana Fernandes. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana.

Pubblicato il 4/11