RIVIVI LA DIRETTA - Sampdoria-Lazio 1-1: beffa nel finale, Gabbiadini risponde a Immobile

La diretta scritta di Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma oggi pomeriggio ore 18:30 a Marassi

Serie A TIM | 4ª giornata

Mercoledì 31 agosto, ore 18:30

Stadio Luigi Ferraris, Genova

Arbitro: Aureliano

Assistenti: Bercigli e Cecconi

Quarto ufficiale: Prontera

VAR: Guida

AVAR: Muto

SAMPDORIA-LAZIO 1-1 (21' Immobile, 92' Gabbiadini)

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Murillo (73' Ferrari), Colley, Augello; Rincon; Leris (45' Caputo), Vieira (70' Villar), Verre (61' Djuricic), Sabiri, Leris; Quagliarella (70' Gabbiadini).

A disp. Contini, Ravaglia, Murru, Ferrari, Murillo, Leverbe, Depaoli, Djuricic, Malagrida, Segovia, Villar, Yepes, Caputo, Gabbiadini.

All.: Giampaolo

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli (81' Gila), Marusic; Milinkovic, Cataldi (72' Marcos Antonio), Luis Alberto (72' Basic); Felipe Anderson (41' Pedro), Immobile, Zaccagni (72' Cancellieri).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Kamenovic, Radu, Vecino, Romero, Djavan Anderson.

All.: Sarri.

SECONDO TEMPO

96' Triplice fischio del direttore di gara che dice che può bastare così. Beffa finale per la squadra di Sarri che dopo una partita in pieno controllo esce da Marassi con un solo punto. Al vantaggio iniziale di Immobile, risponde il sinistro nel finale di Gabbiadini.

95' Ammonito Basic per un fallo su Djuricic

94' Occasione nel finale per Milinkovic che manca l'appuntamento con il colpo di testa vincente su un bel cross proveniente dalla fascia destra

92' Pareggio della Sampdoria. Sabiri imbecca Gabbiadini che controlla il pallone e di punta con il sinistro supera un incolpevole Provedel

90' Saranno 5 i minuti di recupero in questo secondo tempo. Lazio che stringe i denti

90' Chance per chiuderla per la Lazio con Basic che si presenta a tu per tu con Audero. Il destro incrociato del croato viene murato dall'estremo difensore ex Venezia

89' Cross di Sabiri all'indiirzzo di Colley. Il colpo di testa del centrale doriano termina fuori alla destra di Provedel

83' Tiro cross di Caputo che trova ancora i guantoni attenti di Provedel. La Samp prova a imbastire un forcing finale nel tentativo di pareggiare il match. Poco dopo destro al volo di Rincon che termina alto

82' Ammonito Sarri per proteste all'indirizzo dell'arbitro Aureliano

81' Fuori Romagnoli tra l'ovazione del settore ospiti. Esordio con la maglia biancoceleste in gare ufficiali per Mario Gila

78' Gran cross tesodi Pedro che taglia tutta l'area di rigore. Sul secondo palo Augello nega la gioia a Cancellieri con un intervento provvidenziale

75' Ci prova Gabbiadini di esterno sinistro volante. Tentativo coraggioso che però si spegne sul fondo

73' Cambia ancora anche Giampaolo. Ferrari prende il posto di Murillo

72' Tripla sostituzione per Sarri. Out Zaccagni, Cataldi e Luis Alberto, entrano Cancellieri, Marcos Antonio e Basic

71' Provedel esce e sventa la minaccia sul calcio d'angolo di Sabiri. Il portiere ex Spezia viene travolto da Colley, ma Aureliano inspiegabilmente non fischia fallo in favore dei biancocelesti

70' Doppio cambio per la Samdoria. Fuori Quagliarella, con i crampi, e Vieira. Al loro posto Gabbiadini e Villar

67' Ammonizione per Mattia Zaccagni

62' Gran botta di Rincon da fuori, ma altro ottimo intervento di Provedel che in tuffo manda il pallone, diretto all'angolino, in corner

61' Altra sostituzione per Giampaolo. Djuricic prende il posto di Verre

60' Potenziale occasione da gol per la Sampdoria. Destro in diagonale di Bereszynski dall'interno dell'area di rigore. Sul tentativo del terzino si immola Patric che sventa la minaccia

59' Buon momento per la Lazio che tiene in mano il pallone del gioco sfruttando le qualità di palleggio degli uomini di Sarri. Milinkovic prova a soprendere Audero da fuori. Palla alta

52' Rimane a terra Luis Alberto dopo uno scontro di gioco con Murillo. Necessario l'intervento dello staff medico biancoceleste

48' Parte fortissima la Lazio. Grande azione dei biancocelesti conclusa dal destro di Zaccagni. Tiro murato da un difensore in calcio d'angolo

45' Inizia la ripresa al Ferraris. Un cambio per Giampaolo che aumenta il peso offensivo. Fuori Leris dentro Caputo

PRIMO TEMPO

50' Recupero allungato per l'infortunio di Sabiri. Corner per la Lazio che però non riesce a creare problemi ad Audero. Duplice fischio di Aureliano che manda le squadre negli spogliatoi tra i fischi del Ferraris

45' Saranno 3 i minuti di recupero

45' Altra buona occasione per la Lazio. Uno-due tra Zaccagni e Immobile. Il 20 entra in area e restituisce il pallone a Ciro. Il sinistro ben indirizzato del capitano viene deviato e finisce in angolo

41' Non ce la fa Felipe Anderson dopo il problema fisico accusato dopo pochi secondi dal calcio d'inizio. Al suo posto dentro Pedro

40 ' Brutta palla persa da Zaccagni. Verre riconquista e manda in porta Quagliarella. Sinistro potente del capitano blucerchiato sul quale Provedel compie un vero e proprio miracolo

39' Prova ad alzare i giri del motore la Sampdoria. Doppio calcio d'angolo senza rendersi pericolosa.

37' Veronica in mezzo al campo di Milinkovic che continua a disegnare calcio sul prato verde di Marassi

29' Dopo la revisione al monitor, il direttore di gara decide di non concedere il rigore ai blucerchiato. Il contatto tra Marusic e Quagliarella non è stato ritenuto da penalty. Non si fermano però le proteste della Samp

28' Grandi proteste della Sampdoria per un presunto contatto in area di rigore tra Quagliarella e Marusic. Aureliano viene richiamato al VAR

25' Occasione gigante per il raddoppio della Lazio. Suggerimento per Zaccagni che non riesce a concludere verso la porta, ne approfitta Immobile che a porta mezza sguarnita colpisce il palo

21' LAZIO IN VANTAGGIO!!! Gol pazzesco della squadra di Sarri con Milinkovic che manda in porta Immobile con un gran colpo di tacco. Per Ciro è un gioco da ragazzi battere Audero da pochi passi e siglare il gol dell'1-0

13' Altra grandissima occasione per Felipe Anderson che lascia partire un missile dal limite dell'area. Si supera ancora Audero che apre la manona e si rifugia in corner

9' Dal calcio d'angolo seguente, nulla di fatto. Allontana la difesa di Giampaolo

8' Grande azione della Lazio con Cataldi che serve Felipe Anderson. Il brasiliano entra in area e spara di destro al volo sul secondo palo. Palla deviata da Audero che esce di pochissimo. Immobile aveva provato a spingerla dentro

4' Stringe i denti Felipe Anderson che, dopo essere rimasto qualche minuto a terra, rientra sul terreno di gioco. Sembrano buone le condizioni del numero 7

2' Si ferma Felipe Anderson. Dopo pochissimi secondi dall'inizio della gara, il brasiliano si accascia a terra per un problema muscolare. Al suo posto pronto a entrare Pedro che intensifica le operazioni di riscaldamento

1' Inizia il match al Ferraris. Primo possesso per gli ospiti

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - Sono circa 1400 i tifosi biancocelesti arrivati a Genoa per supportare la Lazio. Nel corso del riscaldamento, gli uomini di Sarri sono andanti a prendersi il calore e l'affetto del settore ospiti.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Nel pre partita, sia mister Sarri che Provedel hanno presentato la sfida alla Samp.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Squadre che fanno il loro ingresso sul prato verde del Ferraris. Inizia il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Edoardo Zeno e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo la convincente vittoria contro l'Inter, vogliono dare continuità ai propri risultati e agganciare la Roma in testa alla classifica. Per farlo bisogna battere i blucerchiati di Giampaolo, reduci dalla sonora sconfitta di Salerno. Fischio d'inizio alle 20.45 sul prato verde di Marassi.