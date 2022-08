Sampdoria - Lazio, la squadra si prende l'abbraccio dei tifosi al Ferraris: "Vogliamo 11 leoni!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano circa venti minuti, poi arriverà il fischio d'inizio di Sampdoria-Lazio. Le due squadre sono in campo per il consueto riscaldamento. I biancocelesti ne hanno approfittato per raccogliere l'abbraccio dei tifosi presenti al Ferraris, circa 1500. Applausi e cori da parte del settore ospiti. Poi l'invito ai calciatori che, impegnati in trasferta dopo la vittoria convincente contro l'Inter, sono chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni, sia in termini di risultati che di gioco. "Vogliamo 11 leoni", il messaggio "urlato" a Immobile e compagni, che ora dovranno dimostrarlo di averlo recepito.

