Sampdoria-Lazio, Provedel: "Stiamo lavorando per avere più continuità"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Ivan Provedel, portiere della Lazio, oggi titolare nella partita contro la Sampdoria, in programma alle 18.30 presso lo Stadio Marassi di Genova . Il numero 94 della Lazio ha risposto a una domanda inerente i cali psicologici che hanno caratterizzato la squadra lo scorso anno:

"Si abbiamo lavorato molto sui cali di tensione, ciò che conta per la classifica sono i punti e per farne molti serve la testa. Noi stiamo lavorando in questo senso per avere maggiore continuità nel corso del campionato".

L'estremo difensore è poi intervenuto ai microfoni di Dazn, queste le sue dichiarazioni: "Continuità? È più che altro per la classifica, che conta per tutti e anche per noi è importante e si fa con i punti. Per fare tanti punti bisogna essere continui e dimostrare il nostro valore".

Provedel nel pre partita ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai microfoni di Lazio Style Radio: "Una vittoria come quella contro l’Inter ci deve caricare, non distrarre. Dopo oggi penseremo alla prossima partita. Il segreto della nostra solidità? Te lo diremo dopo oggi, noi lavoriamo al meglio che si può. Abbiamo preso 2 gol finora, potevamo fare meglio. Cercheremo di prenderne il meno possibile. Ogni giorno vivo con gioia il fatto di essere qui, ogni partita è un regalo. Spero di poter giocare tante altre partite”.