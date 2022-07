AURONZO GIORNO 0 - La squadra di Sarri è arrivata in hotel - FT&VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro estivo 2022/23 della Lazio è ufficialmente iniziato. In questi minuti, la squadra è arrivata ad Auronzo di Cadore e ha fatto il suo ingresso nell'hotel che la ospiterà per i prossimi 17 giorni. Partenza nel primo pomeriggio da Fiumicino, l'arrivo a Venezia e poi il trasferimento in pullman sotto le Tre Cime di Lavaredo. Proprio qui, e più precisamente allo stadio Zandegiacomo, si terrà, per il quindicesimo anno consecutivo, la preparazione biancoceleste in vista della nuova stagione. C'è grande attesa per il secondo anno da allenatore di Sarri che potrà contare sin da subito su Matteo Cancellieri. Marcos Antonio e Gila, invece, sono attesi nei prossimi giorni. Domani mattina la prima sgambata sul prato verde del centro sportivo ovviamente sotto gli occhi attenti del Comandante e del suo staff. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE PAGINA