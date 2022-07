AURONZO GIORNO 15 - Lazio, seduta pomeridiana: si ferma Cancellieri

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Si conclude la seduta d'allenamento, ma non per Luka Romero, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Raul Moro e Bertini rimasti in campo per provare qualche conclusione dal limite dell'area.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Non ce la fa Cancellieri, che rientra negli spogliatoi. Allenamento finito per lui.

AGGIORNAMENTO ORE 18.44 - Ci si allena su cross e conclusioni in porta. Problema al ginocchio sinistro per Cancellieri, che rimane qualche minuto a bordo campo, soccorso dallo staff medico.

AGGIORNAMENTO ORE 18.32 - Sarri inverte i cambi, ma il risultato non cambia. Altro gol dei rossi: scambio in velocità tra Lazzari e Felipe Anderson, tacco di ritorno del brasiliano e gran diagonale del terzino, imparabile per Maximiano.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Piccolo infortunio per Lazzari alla caviglia sinistra: l'esterno viene soccorso da Sarri, si rialza e continua l'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Inizia la partitella a campo ridotto. Il primo gol è dei rossi, con Marcos Antonio che mette dentro un assist di Felipe Anderson rasoterra.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Si lavora sulla pressione: i celesti, in questo caso, fanno pressing sui rossi. Poi i ruoli si invertono.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - Si affrontano due gruppi diversi, rossi e fratinati. Ecco le formazioni:

Rossi (4-2-3-1): Lazzari, Acerbi, Kamenovic, Radu; Marcos Antonio, Bertini; Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro; Immobile.

Celesti (4-3-3): Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Romero/Moro, Cancellieri, Zaccagni.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - La squadra si sposta sul campo centrale. Oltre ad Akpa Akpro e Kiyine, non si vedono né Patric né Casale. Il difensore ex Verona aveva interrotto prima l'allenamento di ieri per un problema al ginocchio sinistro.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - La squadra entra in campo: fase di riscaldamento sul campo adiacente a quello centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - Quando mancano meno di dieci minuti al fischio d'inizio dell'allenamento, i portieri sono già in campo: Maximiano, Adamonis, Alia e Furlanetto sono già al lavoro agli ordini di Nenci e Grigioni.

AURONZO - Dopo la mattina libera concessa da Maurizio Sarri nel quindicesimo giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, la squadra si ritroverà questo pomeriggio alle 17.45 allo Zandegiacomo per l'unico allenamento della giornata. Domani si tornerà poi al consueto ritmo del doppio appuntamento: seduta mattutina e amichevole contro il Primorje.

