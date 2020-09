AURONZO GIORNO 9 - Lazio, torello per le riserve. Cataldi a parte, non c'è Reina

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Termina la seduta di allenamento con i calciatori che rientrano negli spogliatoi. Inzaghi ha concesso alla squadra mezza giornata libera, quindi ci si tornerà ad allenare domattina alle ore 10.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Sul terreno dello Zandegiacomo si vede solo Danilo Cataldi, che svolge un lavoro differenziato agli ordini del preparatore Fonte. Corsa lungo il perimetro con tanto di cronometro per monitorare il ritmo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Esercizi di possesso palla: gialli Akpa Akpro, Falbo, André Anderson e Patric, mentre in arancione Djavan Anderson, Kiyine, Jony e Correa. Partecipano anche i portieri Alia e Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - Alcuni calciatori lasciano la palestra e si ritrovano sul campo adiacente per un torello: André Anderson, Djavan Anderson, Patric, Falbo, Kiyine, Jony, Correa e Akpa Akpro. Ancora in palestra invece i titolari della gara con il Padova.

AURONZO DI CADORE - Dopo l'amichevole vinta ieri contro il Padova, la squadra si ritrova in mattinata per svolgere la seduta di scarico. Il gruppo si ritrova in palestra per il riscaldamento mattutino, mentre sul campo ci sono solo i portieri con Grigioni e Zappalà. Si vedono Adamonis e Alia, ma non c'è Pepe Reina, protagonista del match con i biancorossi avendo parato il rigore a Ronaldo Pompeu.