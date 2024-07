Calciomercato, Correa (ri)vuole solo la Lazio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La questione di un possibile ritorno di Correa alla Lazio non è nuova. Già da qualche giorno l'indiscrezione era nell'aria, ma nelle ultime ore è stata ribadita la fortissima volontà del giocatore di tornare ad indossare la maglia biancoceleste. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'argentino può partire in prestito secco a parametro zero, poiché per partire in prestito sarebbe costretto a rinnovare con l'Inter. Figura a bilancio per 8,5 milioni e il club nerazzurro non può chiedere certo molto di più. Il costo azzerato del cartellino potrebbe allettare la Lazio, ma prima servirebbe un accordo consensuale tra giocatore e Inter stesso, senza dimenticare che Joaquin ha lo stesso agente di Catrovilli. L'argentino aveva ricevuto offerte anche da AEK Atene e dal River Plate, ma lui vuole restare in Italia e vuole solo tornare alla Lazio.