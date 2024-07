Calciomercato Lazio | Alternativa a Laurienté: spunta l'ipotesi Correa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - È tempo delle uscite, ma manca un attaccante. La Lazio sta spingendo per regalare a Baroni un altro colpo offensivo dopo Noslin, Tchaouna e Castrovilli (che potrebbe fare il trequartista). Nel mirino c'è sempre Armand Laurienté, per cui il Sassuolo chiede una cifra importante e su cui si sta muovendo il Parma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'alternativa al francese sarebbe rappresentata dal clamoroso ritorno di Joaquin Correa. L'attaccante argentino infatti è ormai fuori dai piani dell'Inter. Ha passato l'ultima stagione al Marsiglia, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è in uscita. I suoi agenti starebbero lavorando per riportarlo nella Capitale dove più ha fatto bene in carriera.

I nerazzurri l'avevano comprato proprio dai biancocelesti per un totale di 33 milioni di euro. Ora il suo valore si assesterebbe sui 7 milioni. Anche il Siviglia si sarebbe interessato: si tratterebbe di un altro ritorno. Il suo ingaggio attualmente si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro: Lotito proverà a chiedere uno sconto nel caso in cui dovesse accelerare nella trattativa. Il club di Marotta, inoltre, potrebbe pensare anche a una risoluzione consensuale per il classe '94, il che lo faciliterebbe nel trovare una nuova squadra.