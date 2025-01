Calciomercato | Lazio a caccia di un'occasione in difesa: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La priorità in questi ultimi giorni di mercato è senza dubbio un rinforzo a centrocampo da regalare a mister Baroni e, mentre la società, è al lavoro per chiudere per Casadei è pronta a guardarsi intorno a caccia di un'occasione per portare nella Capitale un giovane difensore da poter far crescere e affiancare a Romagnoli, Gila e Gigot.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport l'obiettivo è di lavorare su un profilo che possa rientrare nella lista Under 22 e che, allo stesso modo, sia in linea economicamente con le esigenze della Lazio. Per questo la società ha in primis provato a tessere una doppia trattativa con il Chelsea non solo per Casadei ma anche per Sylla in forze allo Strasburgo, società satellite dei Blues. Classe 2002, piede sinistro già nell'orbita della nazionale della Costa d'Avorio con cui ha totalizzato 6 presenze. Piace anche Aaron Anselmino, classe 2005, di proprietà del Chelsea che però lo ha mandato in prestito al Boca Juniors. Guardando in Italia il nome più caldo rimane quello di Ardian Ismajli dell'Empoli con contratto in scadenza nel 2025. Il calciatore potrà liberarsi a zero a giugno anche se, in questo caso, la Lazio sarebbe chiamata a liberare uno slot visto che il calciatore ha 28 anni.